慧洋海運今天召開股東會，由董事長藍俊昇主持，會中承認2022全年財務及營業報告書及盈餘分配案，受惠散裝榮景續旺，全年每股盈餘14.16元，連續兩年賺逾一個股本，並將配發現金股利6.5元，配發率近5成，以前一日收盤價61.80元計，現金殖利率逾10%，同時亦積極優化集團財務體質，將2022年度負債比降至5成以下。

今年正式上路的船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)兩大碳排環保法規，將加重市場老舊船舶淘汰壓力，慧洋今年亦將營運重點放在提升船隊營運效率，以新船採購方面，今年度董事會已陸續通過7艘40,000噸高規格Handy散裝貨輪，累計目前共有17艘新造船訂單，並將依序於明後年起開始交船加入船隊營運。

在舊船汰弱方面，今年起已陸續公告處分5艘舊船，處分利益將依實際交船時程認列，並仍有多艘船舶正在洽談中，由於二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，今年將擴大船舶汰換布局，目標推動集團船齡年輕化。

展望2023年，藍俊昇指出，兩大環保法規上路影響船速與周轉天數、以及過去3-5年新造中小型船舶訂單偏低情況下，樂觀全球散裝運力缺口，慧洋擁有業界最多數量節能船隊，將可望受惠。

今年散裝航運市場在2月下旬落底並持續回溫，推升慧洋自結於3月開始重回獲利表現，累計前4月自結獲利為0.21元；5月初則受到中國五一及日本黃金周假期影響，使BDI指數略為回檔，然而第2季起南美穀物進入收成出口旺季，可望活絡中小型船舶運輸需求，對第2季維持審慎樂觀態度。