新竹市長高虹安今年2月與議員赴南寮運動公園足球場會勘，發現場內有碎石、坑洞等缺失。市府12日表示，經檢視後發現，前市府先前說法言過其實，造成誤會，評估該場地短期內無法升級為正規比賽場地，將改善成公園使用，另暫定於左岸運動公園規畫可供正式比賽的標準足球場。

今年2月，高虹安與議員、專家赴南寮運動公園足球場場勘時，發現該場地草皮生長不佳，且伴有碎石，場內也有多處坑洞，多位議員也反映，根本無法在此舉行正規足球比賽。會勘後過了3個月，期間市府教育處展開多次府內外會議，重新檢視南寮運動公園足球場原設計規畫。

教育處指出，該場地目前只能提供簡易型比賽及休閒運動，但前市府於2018年對外稱，南寮運動公園足球場為「一座正式的標準足球場」，教育處檢視後也發現，南寮運動公園足球場於設計之初，即為「休閒等級」之運動設施，而非正式運動場地。

教育處指出，前市府對外表示「市府在南寮運動公園打造兩座長寬分別為105公尺、68公尺標準規格足球場，分別為比賽與練習場地」、「新竹市長期來缺乏正規足球比賽與練習場地，市府啟動南寮運動公園新建工程，首次打造兩座標準足球場」等，均有言過其實、造成市民與市議員誤會，認為不得不對外說明事實情況。

市府城銷處表示，經評估法律規定、成本效益及實際工程狀況，南寮運動公園足球場無法於短期內改善、優化並升級為正規足球比賽場地，將由城銷處與認養單位社區足球發展協會合作，以休閒運動與公園的性質，加強日常草皮養護與維管，提供民眾安全、舒適的休閒場域。

不過，考量到新竹市足球訓練與教學需求持續增加，市府也同步規畫可正式比賽之標準足球場，目前暫定於左岸運動公園規畫1座11人制人工草皮競技比賽足球場地，教育處已函報興建足球場計畫至教育部體育署申請爭取中，盼迎來符合正規足球比賽的場地。