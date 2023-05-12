泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。2014年上台掌權的總理帕拉育在位超過8年，這次選舉可以說是希望維持現狀和終結軍人執政兩大陣營的對戰。

泰國國會眾議院選舉將在14日登場，今年的選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日完成提前投票。

5228萬餘選民中，被稱為Z世代的18到25歲年輕選民約有668萬餘人，占全體選民約12.78%；26到41歲的Y世代選民約有1510萬餘人，占比28.87%；42到57歲的X世代選民約1615萬餘人，占比30.87%；58到76歲的嬰兒潮世代約1184萬餘人，占比22.64%；77歲以上的選民約253萬餘人，占比4.84%。

今年的大選參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。

泰國國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席，這樣的選制對大黨如執政的公民力量黨或是最大在野黨為泰黨比較有利。

原來由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United Thai Nation）繼續尋求連任。2014年時任陸軍司令的帕拉育因為政變上台擔任總理，2019年透過選舉制度再度成為總理，帕拉育組閣後，內閣不少重要職位仍多由退役的軍人擔任。

帕拉育在位超過8年，讓泰國人對現任執政聯盟失去耐性，年輕世代更對軍事政變極度反感，今年的選民投票意向儼然成為了維持現狀與反對軍人繼續執政兩大陣營的對峙，由於民心思變，各界都預估最大在野黨為泰黨將拿下最多席次，40歲以下的年輕世代則多偏好新興政黨前進黨。

不過，為泰拿下的席次恐怕不足以讓為泰成為唯一的執政黨，勢必要和其他黨結盟組成聯合政府，因此各界都將高度關注選後為泰黨的動態。

選委會根據人口比例分配全國400席區域候選人的席次，曼谷有全國最多的33席，接著是呵叻府的16席以及清邁和洛坤府的10席。

根據選委員會的席次劃分，曼谷和中部地區26個府共有122席，南部有60席，北部有37席，東北部有133席，東部29席，西部有19席。

大選後，預計6月底、7月初選委會將公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，接著約在7月底到8月初間由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決。總理人選不一定要具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。接著8月內閣成形。

根據2017年憲法，2019年3月大選後，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由國家和平秩序委員會（NCPO）指派；2019年7月NCPO已解散。