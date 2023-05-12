針對民進黨近日猛攻新北市治安崩壞，新北市政府副發言人羅婉庭今遺憾表示，如此嚴肅的議題被當作政黨手中的政治籌碼，籲執政黨敦促中央政府與地方齊心打擊犯罪，而不是耗費資源打擊地方整肅治安的努力，認為近期全國發生多起槍擊案、暴力案件，凸顯出必須針對犯罪類型與源頭重新檢視、調整策略，治安不會是單一地區的問題，打擊犯罪需要多方密切合作。。

羅婉庭表示， 從去年底到現在，全國各地陸續傳出多起槍擊相關案件 ，包括11日屏東擁槍犯嫌拒捕逃逸、一星期前的台南超商店員遭槍擊墜樓案件、花蓮暴力槍枝集團，顯示出槍枝氾濫問題蔓延全台灣，執政黨第一時間的「重大宣示」，竟是透過政治操作甩鍋地方市府，這樣的態度令全民失望透頂！

羅婉庭強調，治安問題一直以來相當嚴峻的挑戰，有心人士卻刻意忽略槍枝氾濫問題關乎於中央制定相關法令，查緝源頭政策需要檢討調整、修法，反而透過黨中央開記者會發新聞稿，企圖以偏概全，亂射慶記標籤，如此荒腔走板令全民瞠目結舌，更顯示出執政黨心中只有黨意沒有民意。

羅指出，執政黨在九合一大選後的檢討報告，就列入對全國性治安問題治理無方，執政黨自己認證無法發揮打擊犯罪能力剷除問題根本，另一方面卻甩鍋單一地方政府，無心打擊犯罪，心打擊異己，不證自明。