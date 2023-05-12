華航2023年「用你的姿態 漫旅世界」線上旅展開跑，5月12日至6月5日至華航網站購買自台灣出發的全航線機票，不論艙等皆可享有最多88折優惠。

台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月26日至29日舉辦，同時高雄旅展（KTF）也將在6月2日至5日接續展開，看好海外旅遊市場復甦，華航搶先推出線上旅展，展開為期25天的優惠促銷，為民眾推薦多條精選航線。

華航指出，商務艙優惠包括台北－峴港來回機票2萬4273元起（未稅），台北－清邁也只要2萬4541元（未稅），台北－峇里島2萬7218元（未稅）；經濟艙包括台北－香港來回機票最低5063元（未稅），台北－宿霧5675元（未稅），台北－布里斯本2萬0079元（未稅），獨家飛航的台北－安大略2萬5701元（未稅），而7月18日將開航的台北－布拉格最低2萬4987元（未稅）。

高雄出發也有優惠，高雄－香港經濟艙來回機票最低4365元（未稅），高雄－曼谷7139元（未稅），高雄－首爾仁川8555元（未稅），高雄－大阪1萬0620元（未稅），高雄－東京（成田）1萬0887元（未稅）。

為讓南部鄉親也能享受到更優質的飛行體驗，首爾仁川、東京（成田）及大阪皆採華航最新A321neo機隊執飛；737-800客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。

華航A321neo客艙配有寬敞的座椅空間、業界最大13.3吋經濟艙4K螢幕、高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務，自6月1起至12月31日推出會員專屬免費Wi-Fi，凡金卡以上會員搭乘該機型，全艙等皆贈送300 MB的免費Wi-Fi。