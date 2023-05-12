2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，苗栗縣長鍾東錦到場鼓勵小朋友練武強身。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，今年共有26校近4百名小選手參加。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，小選手利用空檔加緊練習。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，小選手利用空檔加緊練習。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，小選手認真比賽。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，小選手認真比賽。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣長盃傳統武術比賽，12日在苗栗巨蛋體育場登場，武術老師示範。（謝明俊攝）

切磋武藝！ 苗栗縣政府舉辦縣長盃校園武術比賽

苗栗縣客家傳統大縣，舊時先民入台墾荒為了自衛，常常利用農忙之餘，教習子弟習練武術，為了傳承這項文化傳統，苗栗縣政府除了鼓勵國中小學教習武術，並舉辦比賽讓小朋友們相互切磋交流，今年縣長盃武術比賽12日登場，共有26所學校近4百名小選手們參賽，苗栗縣長鍾東錦到場勉勵選手繼續努力，期盼能在全國中正盃賽中再創佳績。

苗栗縣客家人居多數，因此，保存了許多傳統客家文化生活習俗，過去在清朝時期，客家人由大陸來台，以合組墾號方式進入偏僻鄉間墾荒，因經常面臨危險情境，因而習武以為自保護家，沿襲下來，習武成為過去苗栗客家農村生活一項重要活動。因此，苗栗縣多所國中小學至今仍有武術課程，帶領小朋友們進入武術世界，甚至縣府專設福興武術學校，招攬全國好手共同傳統中華武術。

苗栗縣政府推動武術教育，舉辦縣長盃傳統武術比賽已有多年歷史，近年來更推動武術教育師資培訓課程，讓培訓合格的優秀種子師回校傳承所學，讓武術教育從校園紮根。今年的比賽12日在苗栗市巨蛋體育場舉行，共有26所學校近4百名國中小學選手參加。

今年比賽項目包括了五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳等4種指定項目，以及拳術與兵器等傳統武術項目，與賽小朋友聚精會神地在裁判面前展示所學，認真神情令人欣慰。

縣府教育處表示，全國中正盃是國內最重要的賽事，去年縣立苑裡高中同學洪于涵得高中女子組南楷冠軍、鄭郁庭獲得高中女子組長拳亞軍、福興武術學校徐翊庭獲得散打冠軍、袁羽樂獲得散打亞軍，顯示苗栗武術教育的深厚根基，縣長鍾東錦鼓勵小朋友們練武健身，能在今年底的中正盃中再獲佳績。