告五人日前拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

告五人上月剛完成2場台北小巨蛋演唱會，且將於7月29、30日轉戰高雄巨蛋，此前更擔任過五月天、林俊傑、動力火車演唱會嘉賓，人氣持續高漲。今年推出的新專輯《帶你飛》同名歌曲〈帶你飛〉MV昨（11日）推出，請來李李仁狂飆演技，細膩地詮釋父女間的真摯情感，李李仁更自曝其實是「拋妻女」接下演出任務，讓告五人受寵若驚。

李李仁分享與告五人合作MV的緣起，原來在接到這份工作前，他原本計畫與陶晶瑩飛往美國替女兒荳荳過17歲生日，但女兒一知道是要拍告五人MV，立刻慫恿他留下來接演這個演出，讓陶晶瑩獨自一人赴美，因此才有這支賺人熱淚的〈帶你飛〉MV的誕生。他笑答：「這一切都是機緣和緣分！」告五人一聽立刻向李李仁說：「真的很不好意思，這樣好了，7月29日、30日在高雄巨蛋演唱會，我們幫你替女兒補過生日。」

李李仁在告五人〈帶你飛〉MV中飾演強忍喪妻之痛，父代母職撐起整個家的單親爸爸，與《加油喜事》小童星張絡扉飾演的女兒有許多感人對手戲，其中一場父親責罵女兒後卻內疚痛哭的橋段，不僅讓全場工作人員都看的一把鼻涕一把淚，李李仁也謙虛大讚7歲的張絡扉：「其實都是她在教我演戲的，因為很多戲她哭得很認真，我（情緒）其實是被她帶著走，哭到眼睛都還腫了，很謝謝她。」他也坦言其實內心也很想著遠在美國的老婆和女兒，因此整天都陷在思念的情緒中，很好入戲。

告五人表示，一看到〈帶你飛〉MV腳本就感到十分鼻酸，雲安說：「這首歌創作時，原本最一開始講的是人生第一次燃起想守護、呵護某件人事物的念頭，可能是初戀，也可能是別的事情，而透過導演的鏡頭，MV更開啟了愛的不同面貌。」MV靈感來自真實故事改編，歌詞層層相應，交織出深刻父女親情，李李仁說：「這首歌很直接打中每一個當父母的心，大家聽了就知道，真的直擊我這個當爸爸的心。」告五人雲安看完MV更直說「看到哭出來」。