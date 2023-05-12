新竹漁港是桃竹苗區重要漁港，但每年東北季風都會造成航道淤積嚴重，影響漁民出海捕魚作業，市議員劉康彥指出，新竹漁港南、北堤及港內航道退潮時出現嚴重積沙，導致船隻必須S型閃避。對此，市府表示，預計5月下旬進場施工，降低漁民捕魚影響。

劉康彥說，距新竹漁港例行性疏浚又過了2年，他近期趁退潮到漁港時已在航道看到明顯的淤沙情形，導致很多船隻出港都必須Ｓ型閃避，而且不僅南、北堤都有積沙，北堤就是南海觀音亭後方，當東北季風強烈時，這裡的積沙都會被帶往漁港內的航道。

而且海巡署旁的南堤積沙也常常飄至防汛道路，因此，劉康彥認為，不論是航道或南北堤的積沙，都有立即清除的急迫性。此外，他也建議，市府應依照「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，積極向國防部爭取補助挹注新竹漁港建設，提高漁民出海捕魚的便利性。

對此，市府表示，新竹漁港為漁業署委託竹市府代為管理的第一類漁港，每年和漁業署簽代管契約，以專案代辦經費委託竹市府執行淤沙疏浚。市府也關心漁港清淤進度、規模與範圍，已指示市府產業發展處在工程施作前與新竹區漁會、海巡署等相關單位確認清淤範圍，確保符合使用需求，並降低對漁民捕魚的影響。

市府指出，這次疏浚工程總經費新台幣4000萬元，由漁業署補助執行，預計可疏浚量約22萬立方，包含陸域漂砂清理等，目前規畫於5月下旬能進場施工，會依新竹市二級海岸防護計畫，將淤沙運至港南侵蝕區進行砂源補充。至於補助方面，市府已在本月初5月5日正式函文陸軍司令部爭取。