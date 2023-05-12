據統計，今年一到四月期間，道瓊歐洲600指數漲幅約8%，優於美國S&P500指數的7%漲幅，其中，法國股市上漲約14%、德國股市則上漲約13%，分居成熟市場股市指數中的一、二名。

即使歷經今年第一季的瑞士信貸危機，歐洲股市仍然繳出亮眼成績，安盛最佳收益基金產品經理廖伯修表示，歐元區經濟成長率在2022年最後一季意外成長0.1%，由於能源價格下跌和經濟恢復程度優於預期，歐元區的經濟前景有所改善。強勁的勞動力市場狀況、不斷增強的信心以及實際收入的復甦都對經濟成長做出了貢獻。

安盛最佳收益基金產品經理廖伯修指出，相較於美股，歐股表現更為平穩，且歐元區企業整體獲利表現及動能也更為突出，根據Bloomberg統計，道瓊歐洲600企業2022年第四季平均獲利成長率為16.9%，優於美國標普500企業的-3.2%。

針對瑞士信貸危機，安盛投資管理認為，今年第一季美國和歐洲的金融動盪導致了更嚴格的金融條件，並讓所有產業的信用風險重新抬頭。總體而言，我們認為歐洲金融業基本面強勁，瑞信危機蔓延的風險不大。反觀美國，儘管經濟目前具有彈性，但我們仍預計2023年晚些時候將出現輕度衰退。儘管新增就業依然強勁，但初步的勞動力市場數據開始顯示出一些裂縫，最近的銀行業動盪和聯準會升息正在導致金融狀況收緊。總之，這很可能會拖累經濟成長。

面對全球金融市場仍處於高波動度及高風險性的現況，安盛最佳收益基金產品經理廖伯修建議投資人，如何組建一個真正風險均衡、更多樣性的投資組合，將是未來最重要的課題，以基金類型中較注重降低風險的平衡型基金為例，安盛最佳收益基金的投資策略從去年開始就提高債券資產、降低股票資產，同時運用衍生品進行股市及殖利率攀升的避險，更能大幅降低市場的衝擊。