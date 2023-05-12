本周日就是一年一度母親節，為了回饋及慰勞辛苦的媽媽們，台南市美術館首度應景推出母親節活動，母親節當天，母子或母女同行入館，只要子女說出「媽媽我愛你」，即可獲得免費參觀券1張，鼓勵子女帶著媽媽走進南美館，接受藝術的陶冶！

除了母親節的當日限定好康活動外，響應518國際博物館日，南美館也推出5月18日當日限定門票優惠活動，當天入館民眾，全面享有團體優惠票價150元（全票原價200元），這項博物館日門票優惠活動只限5月18日。

南美館指出，全球超過158個國家、3萬7000個博物館，每年518當天都會共同歡慶博物館界重大節日「518國際博物館日」，今年518國際博物館日主題定為「博物館、永續性與健康福祉」，並以全球健康與福祉、氣候行動與陸域生態為三大焦點。

南美館表示，創館以來，即以打造全民美術館為宗旨，期待透過藝術提升大眾的美感體驗，融入生活脈動，與今年博物日定調主題相當一致，因此，接連2周特別推出前所未有的門票優惠活動，邀請大家共襄盛舉。