高雄通資電軍營區施工意外！工人遭高壓電擊送醫救回一命 13:492023/05/12 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄營區維修工人遭電擊，緊急送義大醫院。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄旗山區華山資通電軍營區今天中午傳出維修工人遭電擊傷意外事故，據悉，傷者是56謝姓維修工人上午進入營區維修施工進行電力保養，不慎觸及高壓電，當場倒地，營區發現後立即將他送往義大醫院救治，義大醫院表示，謝姓男子意識清醒，醫師對他檢查治療中。 經初步查詢為資通電軍三大隊廠商進入營區實施電力保養時衍生意外，詳細情形正在瞭解中，另外強調，該單位非屬8軍軍團單位。旗山分局表示，未接獲營區報案；營區對外表示，了解後再進一步回應。 #通資電軍 #華山營區 #維修工 #義大醫院 #遭電擊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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