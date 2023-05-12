高雄旗山區華山資通電軍營區今天中午傳出維修工人遭電擊傷意外事故，據悉，傷者是56謝姓維修工人上午進入營區維修施工進行電力保養，不慎觸及高壓電，當場倒地，營區發現後立即將他送往義大醫院救治，義大醫院表示，謝姓男子意識清醒，醫師對他檢查治療中。

經初步查詢為資通電軍三大隊廠商進入營區實施電力保養時衍生意外，詳細情形正在瞭解中，另外強調，該單位非屬8軍軍團單位。旗山分局表示，未接獲營區報案；營區對外表示，了解後再進一步回應。