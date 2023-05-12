明晟MSCI公布最新季度調整，全球小型指數成分股新增士電、華城等九檔股票。華城12日小漲0.70元而以96.1元開出，隨即買盤湧現，推升股價大漲，最高達104.0元，差一檔就達漲停104.5元，目前股價漲幅逾8％。士電12日上漲3.0元而以114.0元開出，股價最高達119.0元，目前漲幅6％以上。

士電第一季合併營收達89.72億元、營業毛利17.13億元、營業利益9.94億元、業外投資收益挹注，稅前淨利10.96億元、本期淨利8.27億元、淨利歸屬母公司業主7.93億元，EPS從去年同期1.38元增加至1.52元，不單改寫同期新高，也締造單季史上新高。

華城參與台電標案，多半以供應停置式變壓器為主，近年也跨足電動車充電樁及充電站營運，以及太陽能光電廠及儲能系統建置，第一季營收及獲利報喜。第一季合併營收15.41億元、營業利益2.24億元、本期淨利2.06億元，EPS達0.79元，不單創同期新高，也改寫單季第三高，扭轉去年同期每股虧損0.03元的局面。