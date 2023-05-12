興富發建案吊臂掉落台中捷運，造成1死10名乘客受傷，民進黨立法委員莊競程、台北市議員洪婉臻、前台中交通局長王義川今與正國會政策中心舉辦記者會，呼籲台中市政府應全面檢視此次事故之公安漏洞、負起責任向社會大眾交代始末，不要閃躲才能避免重蹈覆轍。

依據台中捷運公司昨日公布當日監視器影片畫面顯示，在吊車吊臂掉落至捷運軌道，經過40秒後列車發生事故，關鍵的40秒緊急應變時間，在這黃金40秒，包括捷運站務人員、隨車工作人員明明已察覺有異，反應應變不及，錯失阻止列車出站的關鍵時機，以致憾事發生。

莊競程表示，台中捷運事故引發國人關注，隨月台影像、初步調查報告出爐，發現是各環節相扣連造成的，呼籲主管機關應從務實面、法規面檢視，釐清問題脈絡，中捷經歷3任市長才通車，發生這樣的事故不應只是「官員震怒」而已，要記取教訓、確實檢討，才能找回社會大眾對公共運具的信心。

莊競程說，從隨車人員反應、行控中心作為、採購是否符合安全標準、安全應變流程、人員訓練⋯⋯等，全台大眾運輸系統都要檢視、補強相關訓練；他指出，命令中捷停止營運的台中市府連夜倉促搶通，未進行嚴密安全認證就放行通車，是否有不夠嚴密之處？

洪婉臻表示，台北捷運文湖線所使用的中量型自動駕駛列車系統，就跟中捷是同一套系統，台北捷運應該記取教訓、防患於未然，目前在台北捷運沿線周遭，有197案的建案正在進行中，數量相當龐大，不過到底事前有沒有針對相關公安進行檢驗把關，市長蔣萬安應該要說清楚、講明白。

王義川說，台中市長盧秀燕已經躲了2天、市府至今沒有人向社會大眾表達歉意，台中捷運同仁很辛苦、中捷董事長很囂張，但重要的是要幫市民追究後續如何檢討。他表示，全世界有很多自動駕駛系統，中捷的機電標、車輛標、通訊標在胡志強任內請北捷協助以最低標招標，直到現在出事了，當時的交通局長現在的中捷董事長才承認，中捷無人駕駛系統是「車輛撞到才會有反應的系統」，台中市民才知道。

王義川認為，台中市府應該公告事故發生前後隨車人員和行控中心的影像、通聯紀錄，目前包括行控中心的指示、隨車人員的站位、當時是否依標準動作因應，直到今天早上中捷公司在台中市議會的檢討報告，都沒有向市民說明。

王義川說，運安會30天內會完成調查報告、監察院、檢察官都會調查，就靜候調查結果，但交通部、各地方捷運單位，都應共同思考這套無人自動駕駛系統是否有須檢討之處。