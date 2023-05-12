「無負評女神」林依晨和林于超結婚8年，近期兩人已經協議離婚的關鍵字再度上了微博熱搜，引來經紀人周美豫發文駁斥：「人家好的很呢！」而另有媒體訪問到男方好友，對方表示前陣子還有跟林依晨夫妻一起吃飯，席上互動甜蜜，完全不像是要離婚夫妻的狀態，同步否認林依晨婚姻觸礁傳聞。

林依晨2014年和林于超宣布結婚，原本外界以為林依晨和其他女星一樣是嫁入「豪門」，但她發文澄清自己嫁的是「好門」，公婆都對她相當體貼，老公則是經營家族潛水商品事業，總公司在內湖，林于超平時負責管理位於美國加州的分公司，兩人雖聚少離多，婚後感情依舊相當幸福。

2021年，林依晨在出道20年之際推出新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》，請來老公林于超幫忙寫序，他形容眼中的林依晨是好惡分明的天蠍座，不是極愛就是極討厭一個人，沒有灰色地帶，私下的林依晨更是善良熱血，看到世上有不平等的事情發生總是比當事人還激動，私下每晚還會替需要打氣的朋友或民眾祈禱。

林于超更說，老婆熱愛演藝工作，並希望由自己的作品可以給觀眾帶來反思或影響，林依晨表面看來文靜，人生卻是「快速的進行式」，行程滿檔停不下來，若看到林依晨在發呆一定是「不正常」，「請關心一下，她應該是生病了」，短短366字道盡對林依晨的理解和體諒。而據《中天新聞網》報導，林于超的朋友受訪表示，最近才跟林依晨夫妻用餐，感情看來不錯，「沒有要離婚」。