縣長張麗善及多名議員出席記者會支持減塑愛地球。（周麗蘭攝）

台塑生醫洗衣精及洗碗精以自動填沖機方式販售，鼓勵民眾自備空瓶購買，雲林縣府廣場旁設有1台，該公司董事長王瑞瑜12日到雲林宣傳，縣長張麗善及多名議員出席支持減塑愛地球。

台塑生醫2021年起推出洗衣精、洗碗精的「智慧補充站」，全台目前已設800站，目標是1200座，雲林縣府廣場自動提款機旁也設有一座。

縣長張麗善表示，永續發展是近年來世界各國日漸重視的議題，面對極端氣候衝擊下，必須做好減緩與調適工作，縣府於2020年配合聯合國永續發展指標，23個局處推動各項SDGs政策，2021年成立「因應氣候變遷專案辦公室」，致力於推動雲林減碳及產業轉型。

張麗善說，縣府訂2023年為「減碳生活行動年」，呼應淨零綠生活政策，其中淨零綠生活是台灣在2050年淨零轉型的12項關鍵要素，邀請縣民共同參與，從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活各面向選擇較低碳生活方式，改變行為並養成習慣。

張麗善表示，縣府優先擬定推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，訂定執行面向，逐步落實低碳行動。生活轉型無法只靠縣府，必須結合政府與企業，才能有效傳達淨零綠生活的行動理念，使雲林朝向幸福宜居的城市邁進。

台塑生醫董事長王瑞瑜指出，每個民眾隨手自備瓶器購買洗衣精、洗潔精，長期累積下來就能帶來巨大的減碳功效，智慧填充站估計每年可減少864萬支包裝瓶，減少700多公噸二氧化碳排放。