新北市近日槍擊案頻傳，槍枝問題成為議員質詢焦點，不過，新北市長侯友宜認為，槍枝管理源頭在中央，反問為何不管理好？對此，行政院長陳建仁表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》修正後已經不斷加強改進，中央已做好源頭管理，縣市政府也要負起責任，協同做好查緝。

針對新北市議員林秉宥於總質詢時指出，與五股槍擊案槍枝相同的模擬槍型過去已進口約3000把，執法單位僅沒入200把，還有許多在外。但新北市長侯友宜反問：「誰讓這3000把進來，誰讓他進來，源頭不管理的中央，為何不管理好？」，他強調：「源頭管理是最重要的，追源頭了解問題，馬上重新改變作戰策略，這表示中央反應不及。」

行政院長陳建仁12日到高雄出席活動時則回應：「《槍砲彈藥刀械管制條例》在2020年6月修正以後，全國的警政單位對於槍砲彈藥刀械的管制，已經有不斷地在加強改進當中。中央已經做好了源頭的管理，縣市政府也應該要負起他們的責任，來協同一起做好查緝的工作」

陳建仁提到：「我也一再要求中央單位一定要跟地方好好地配合，把槍砲彈藥刀械的管制做到最好，我們一定要掃除黑幫，然後除惡務盡，來保障我們全民有一個安居樂業的場所。我相信中央、地方合作，才能夠使得槍砲彈藥刀械的管制達到最好的理想。」