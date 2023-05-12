隋棠和温昇豪再演夫妻默契十足。（三立提供）

隋棠、温昇豪主演的三立、TVBS家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》，劇中3位人夫温昇豪、修杰楷、禾浩辰都是渣男，現實生活是幸福人妻的隋棠覺得一段關係中最重要的還是彼此的信任與溝通，有順暢的溝通和討論，其實很多問題可能在過程中就會找到出口，光緊盯也不是辦法。

隋棠劇中辭去工作陪伴在遭受霸凌的女兒身旁，她坦言當媽媽擔心的事情好多，「一方面會擔心小孩會不會遇到了什麼問題但沒有說，另一方面會希望他們能在安全無虞的環境下快樂長大，所以也會更加關心當下的社會和我們所處的環境吧。」像她與小孩之間的信任建立，就是透過每天的相處，實際的讓他們知道是可以完全地相信父母，不管遇到什麼問題都可以毫無顧忌勇敢並坦然地說出來，媽媽一定會陪著你一起面對。

隋棠劇中似乎在家庭與夫妻之間都不是一個成功的角色，她覺得角色過度謹慎，太過保護女兒，反而沒有察覺女兒經歷了二次傷痛的當下。而她認為角色和温昇豪是信任和愛著彼此的，所以遇到問題時，雖然第一時間的反應不同，但出發點都會是保護女兒，他們的家庭部分反而是堅固的。

最新劇情温昇豪和鄰居女許乃涵共躺在狹小的空間，兩人曖昧的舉動引發眾人遐想，温昇豪是否真的出軌對婚姻不忠？而女兒項婕如也即將面對更嚴重的問題，她洗澡時下體鮮血狂流，在跑步時也昏倒被送至醫院，醫生提醒隋棠，女兒下體出血的情形，讓隋棠激動不已。而欺負女兒的兇手到底是誰？將掀起劇情另外一波高潮！

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