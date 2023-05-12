客委會主委楊長鎮（左）期望苗栗縣政府能加強校園客語推廣，縣長鍾東錦（右）期望增加學生說客語榮譽感來推展校園客語。（謝明俊攝）

苗栗縣推廣客語成效，獲客委會評比為全國優等第1名，客委會主委楊長鎮12日專程赴苗栗縣政府頒發5百萬元獎金，由苗栗縣長鍾東錦代表受獎，楊長鎮期望縣府能加強校園客語推動工作，鼓勵教師參加客語認證，並推動校園客語生活化，鍾東錦當場應允全力加強，以鼓勵老師加入客語認證及教學行列中，讓苗栗縣維繫客家傳統文化。

客委會注重各客家縣市推動客語成效，苗栗縣已經連續多年勇奪客委會推廣客語評鑑特優成績，去年再次拿下優等，除了縣府以外，還有三義鄉、頭屋鄉、西湖鄉、苗栗市、南庄鄉、頭份市、大湖鄉、造橋鄉等8個鄉鎮市拿下優等，縣府因而獲得客委會頒發獎金5百萬元，獲得優等的鄉鎮市則獲得獎金150萬元。全縣總共獲得獎金高達1610萬元。

出身於苗栗縣獅潭鄉的客委會主委楊長鎮，12日特地到苗栗縣政府頒發獎金，苗栗縣長鍾東錦代表受獎，楊長鎮誇讚苗栗縣推廣客語的用心和努力，都居全國之冠，希望未來除了公務人員外，還能鼓勵各級學校老師參加客語認證，並在校園中推動生活化客語，客委會為鼓勵老師將客語列為第2專長，除了補助學習客語學分費用、交通費用外，凡是通過中高級客語認證的老師，在校還擔任客語教學工作時，客委會補助每人每個月3千元。

鍾東錦以自己為例，在擔任苗栗縣議長任內就帶頭通過客語認證，他鼓勵縣內各級學校努力推動客語教學，他建議教育處長葉芯慧研究新任校長是否需具備客語初級認證資格？如果要調任客庄繁重學校時，更應通過中高級客語認證，並希望老師在學校能讓學生感到說客語是項光榮的事情，來落實客語生活化。