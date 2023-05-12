人工智慧（AI）領域早已成為美國、大陸爭相競爭的關鍵領域，雙方都希望取得技術優勢。對此，經濟學人認為，大陸AI產業遇到的挑戰較多，包括數據來源有限，此外，晶片方面仰賴中芯技術較落後，以及專業人才有限，進而影響人工智慧產業的發展。

經濟學人報導，大陸在人工智慧出版物數量、研究論文上優於美國，全球前十大研究機構有9家來自大陸，不過美國在人工智慧的基礎模型上則略勝大陸一籌，業內人士評估大陸在基礎模型上的能力落後美國兩至三年。

報導提到，最主要的原因主要有3個，包括大陸主要透過微博與微信進行互動，並沒有在搜尋引擎上建立索引，很難輕易掌握資料，進而建立模型，加上全球高達56%的網站是英文的，僅1.5%的網站使用中文，美國人工智慧模型的建構者，擁有更多優勢。

其次，大陸在硬體上也有硬傷，受到美國制裁衝擊，大陸無法拿到最高階的人工智慧晶片，且當地最大晶片製造商中芯的技術能力遠遠落後台積電，是技術面較難突破的困境。

同樣受到美國制裁的影響，大陸在人工智慧領域上無法吸收外國人才與技術，缺乏專業人才將成為主要的障礙之一。此外，如果當局對人工智慧技術進行監管，私人企業很難充分利用生成式人工智慧技術，長久下來也會影響技術研發與擴散。