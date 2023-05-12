金門首宗國民法官審案，張姓駕駛涉嫌酒駕致人於死案昨日偵結，依法提起公訴。(于家麒攝)

金門地區今（2023）年1月間發生於金寧鄉環島西路2段酒駕撞死老翁案，經承辦檢察官指揮金門警方等單位持續蒐證後，認定被告張姓駕駛涉犯酒後駕車致人於死及肇事逃逸等罪嫌，昨（11）日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴，由於本案為金門首宗由國民法官審理之案件，倍受外界矚目。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，未來該署將配合新制進行證據開示、選任國民法官等程序，以彰顯司法為民之理念。(于家麒攝)

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，國民法官法已於今年1月1日正式實施，上開案件屬該法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」之案件類型，是金門地區首件適用國民法官法審理之案件。

檢方指出，今年1月間偵辦金門縣金寧鄉環島西路2段被告張姓駕駛酒駕致人於死案件，檢察官前已向福建金門地方法院聲請羈押被告獲准，後續經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定被告涉犯刑法第185條之3第2項前段酒後駕車致人於死及第185條之4第1項後段肇事逃逸等罪嫌，於昨日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴。

劉建志也說，未來該署檢察官將配合新制進行證據開示、選任國民法官等程序，並協同辦案團隊於法庭提出相關事證，以「素人」法官理解的口語，並透過影像、圖表等方式，以還原本案事實，並將針對被告各項量刑因子進行完整之辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判，以期增進國民對於司法之理解及信賴，以彰顯司法為民之理念。

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