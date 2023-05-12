檢警偵辦imB吸金案，遭聯合報批評「刑事局、調查局搶功」、「檢警要應付上級統合案件的研商會議，增加第一線辦案機關負荷」，台灣高檢署12日「打臉」聯合報報導，澄清報導內容與實情不符，強調已指示檢警調嚴偵速辦本案，並清查金流、人流，積極追查共犯及查扣犯罪不法所得，填補被害人財產損失。

台高檢表示，imB案分別由台北地檢署指揮刑事局、桃園地檢署指揮調查局北機站偵辦，警調各自有均眾多受害民眾報案，事前雙方均不知各有案件偵辦中，台高檢無從事前知悉而統合檢警調偵辦。

台高檢發現本案由北檢指揮警方搜索後，發覺北檢及桃檢均有案件分別偵辦，且本案犯罪組織綿密、被害人眾多、為免辦案多頭馬車，重覆蒐證傳訊，且能統合證據，儘速釐清犯罪事實，並便於被害人提告主張權利，台高檢署即時邀集偵辦北檢、桃檢、警調開會，決議由北檢負責指揮刑事局、調查局擴大偵辦。

至於其他地檢署、警調已受理案件，將案件移轉管轄至北檢統一偵辦，北檢偵辦本案時，必要時得透過台高檢請各地檢署指派檢察官協助。桃檢則提供被害人筆錄例稿，提供各檢警調參考使用。

台高檢並指示檢警調應嚴偵速辦，強化數位鑑識、追查金流、人流，積極溯源追查共犯及查扣犯罪不法所得，填補被害民眾財產損失。

台高檢說，檢警調偵辦本案迄今，偵查作為及報案流程順暢，實有助於案件之偵辦，並無聯合報報導「搶功」、「高檢署緩頰」情形，報導內容並非實情。