配合塭仔圳重劃案，原是海砂屋的瓊林活動中心拆除，未來將原地重建，民進黨新北市議員翁震州今在議會總質詢希望市府能夠進行多目標規畫，增設長照、公托等公益空間，新北市長侯友宜表示，這些都會納入規畫，包括活動中心，現在跟輔大合作，希望能夠結合塭仔圳建構大學城。

翁震州指出，瓊林是新莊傳統老地區公共空間不夠，年長者也多，希望未來瓊林活動中心能規畫長照設置、停車場與里民的多元活動，另未來塭仔圳開發案完成後，會有很多年輕人進駐，也希望能增加公托公幼機能。

此外，翁震州也關心新莊國小登龍校區的規畫，指出該校區位於新莊中正路、距離頭前庄捷運500公尺、距離新莊站捷運430公尺，步行約5、6分鐘，地段精華，面積約898坪，但目前建物僅規畫地上4層、地下1層，太浪費基地面積。

翁震州說，新莊目前只有一個社宅，北新莊無社宅，希望能規畫社宅、公托公幼及長照中心，並期望盡快盡速，因此案已拖了10多年。新北市長侯友宜表示，是不是做社宅是另一個思考，但把公托、公幼及活動中心量體做大，讓市民使用方便，他都樂於見到，會責成局處重新規畫。

城鄉局長黃國峰補充，北新莊塭仔圳重劃區有1.8公頃用地，未來會規畫社會住宅，但翁震州認為該區與新莊人認為的傳統北新莊不同。

新北市教育局長張明文回應，目前規畫幼兒園與活動中心的共構，因還有農田水利會的地要再跟對方協商，確認同意才會開發。