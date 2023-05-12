台中捷運10日遭興富發一處建案工地吊臂砸中釀1死10傷，這起事件也讓外界思考，若發生在北市，後果恐不堪設想。民進黨台北市議員許淑華要求台北市政府相關單位，針對「台北市內是否有類似情形」進行全面查驗，未料建管處給出的內容複製貼上一句話，讓她火大痛斥「交差了事」。

已獲民進黨提名將參選北市立委的許淑華，昨(11)日在臉書指出，台中捷運因興富發建案吊掛鋼樑掉落砸中車廂，造成民眾傷亡，除了緊急應變SOP完全失能，更凸顯市府對工程安全的審查往往流於形式。許淑華要求台北市政府相關單位，針對「台北市內是否有類似情形」進行全面查驗，未料當她詢問台北市政府建築管理工程處是否有類似情形時，建管處一問三不知，而台北市捷運局與捷運公司也說不知道，更推託說「禁限建範圍內的施工，必須向建築管理工程處申請，建管處才會轉知捷運局」。許淑華質疑，建管處說不知道，捷運局說要建管處通知才會知道，「這種互推皮球的官僚作風，市民的生命安全誰來把關？」

針對建管處趕工列舉出121件台北市內的工地，許淑華直言一看內容就瞬間火大，痛批根本是虛應故事、交差了事。建管處在121處類似案例中，複製貼上「捷運設施旁地下室放樣勘驗前應副知捷運局，日後結構資料若有變更，應再行知會捷運局」，許淑華痛斥這根本是廢話，且建案工程重點資訊、距離主要幹道、大眾運輸工具的距離、鄰近大眾運輸的種類與數量、預計完工日期、目前施工進度、何時要開始加強鄰近區的防護措施、市政府的監督負責人、緊急事件時聯絡窗口等「全都沒有」。

「這是做樣子填表格發新聞應付媒體、應付市民、應付議員，還是真的關心工程安全？」許淑華提到，她查詢表格中列的地址，有些離捷運有段距離、有的是施工到一半、有的是在捷運出口正上方，這些在市府提供的資料上都沒有說明細節，這樣要怎麼針對不同個案做更完整的查驗？難道要非得要等到出事，才回頭檢查？

為了避免浪費、無效的「作秀式過度查驗」，許淑華認為除了精準紀錄每個案場的細節狀況外，還需要訂定風險程度量表，例如如距離主幹道、大眾運輸的距離、附近人流規模，甚至是過去建商、營造廠的工安紀錄等，讓查驗人員能有效分配查驗比重，更詳實、精準、有效的監督案場，才能有效降低工安事件的發生頻率。

由於台中捷運綠線是委由台北捷運工程局設計、監造，這次的工安意外，凸顯捷運公司、捷運局在防護措施、緊急事件時的停駛、疏散SOP的嚴重不足。許淑華強調，後續也會針對這些事項強化監督。

最後，許淑華認為，台北市長蔣萬安有歐美的留學、工作經驗，應該非常清楚歐美國家對於工安的重視與科學化管理程度，且蔣市長還是國政研究基金會的董事，對於政策的制定與國外案例的研究應該也擅長，「您已經上任半年了，這半年來是否有針對這些工安項目做大盤點與提出強化方案？還是仍然柯規蔣隨，除了SOP的口號沒有具體作為？」