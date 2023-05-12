勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出「微型創業鳳凰」計畫，協助創業家媽媽們在開創個人事業道路上站穩腳步。輾轉職場多年，因懷孕生子成為全職媽媽的周含臻，為給孩子使用安心安全的日用品，去年6月起心動念成立「蘿蔔坑」網路銷售平台，專門銷售各式通過檢驗母嬰商品，並獲微型創業鳳凰計畫輔導貸款，添增設備及備足存貨，目前營運逐漸站穩腳步、茁壯發展。

今年33歲的周含臻，從結婚到成為母親，職涯發展不斷面臨選擇與取捨，但仍希望兼顧照顧家庭與發展事業。她發現，母嬰商品市場商機無限，選擇網路創業，雖起步不難，但如何在數萬家網路平台商家中脫穎而出，準確行銷獲得消費者青睞，卻不是件容易的事，她透過勞動部創業研習課程及顧問諮詢輔導，檢視事業體質、精進創業知能，並藉由創業貸款緩解資金上的壓力，才讓她得以專心行銷。

桃竹苗分署長林淑媛表示，許多像周含臻一樣的全職媽媽，創業初期都是從孩子需求出發，因著重販售商品安全性，往往比一般商品更獲媽媽們青睞，成功率較高。分署從2017年4月推廣微型創業鳳凰貸款至今年4月，創業輔導與課程服務逾15000人次，6年累計協助582人取得貸款資金，其中395位為女性，已獲貸女性創業者總金額逾2億元，創業貸款類型以餐飲業、批發零售、電商等行業居多。

林淑媛鼓勵創業者申請勞動部微型創業鳳凰貸款計畫，藉免費創業課程、顧問輔導及創業貸款，協助創業家媽媽們在努力開創個人事業的道路上站穩腳步圓夢，提供創業者前、中、後一條龍服務，且不僅協助女性創業，也協助中高齡者及離島居民發展微型企業，歡迎有創業需求的民眾申請，額度最高200萬元，不但低利率、免保證人、免擔保品，勞動部全額補助前2年的利息，歡迎上微型創業鳳凰網站或洽詢免費創業諮詢專線0800-092-957。