苗栗大千醫院感謝全體護理人員辛苦付出。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗大千醫院感謝全體護理人員辛苦付出。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮李綜合醫院慶祝國際護理師節。（李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮李綜合醫院慶祝國際護理師節。（李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡鎮李綜合醫院慶祝國際護理師節，表揚模範護理師林玉珍及詹心怡。（李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

兩年多來的新冠疫情，護理人員展現堅韌的毅力，照顧病人不遺餘力，為感謝白衣天使們的犧牲奉獻，苗栗市大千醫院及苑裡鎮李綜合醫院在國際護理師節前夕，特為體系內醫院、診所、護理之家等各單位的護理同仁，辦理一系列的護理師節感恩活動，不僅慰勞他們的辛苦，也肯定護理人員對病人的貢獻。

大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，每位護理同仁在自己的崗位上都展現專業的照護與暖心的關懷，給予病人最適切的照顧，院方對護理人員的感謝化作行動，從中午的比薩饗宴開始，到晚上的晚宴活動，包括，優良護理師頒獎、美食派對、Live Band表演、歡唱卡拉OK等，一連串的內容就是為了讓大家能好好享受屬於他們的節慶。

今年的大千醫院護理師節特別表揚9位優良護理主管、25位優秀護理人員及6位優秀專科護理師。在加護病房擔任護理長的邱美珍，不僅持續提升自我技能，同時也無私地教導單位內的護理同仁，在新冠疫情期間因家屬無法探病，她會親自協助病人與家人視訊，讓他們不因疫情無法探病而感到焦慮不安。擔任戒菸個管師的丁于庭護理師，為了推廣戒菸宣導，除了自己規畫並拍攝戒菸短片、手工製作菸癮量表回收箱之外，每年協助病人戒菸成功率都高於國健署的目標，且成功率逐年提升。

具有30多年臨床透析照護經驗的鍾欣慧護理師，是一位專業盡責、細心、具有服務熱誠的護理人員，平日深受單位內同仁及洗腎病友的肯定，當新冠疫情爆發時，她自告奮勇擔任確診個案透析專責護理人員，協助門診及住院確診個案血液透析治療近150人次。

身為兒科專科護理師的巫燕婷，平日除了臨床照顧工作之外，還需時常面對突如其來的早產兒或高危險妊娠產婦的新生兒，這些寶寶的照顧非常不容易，但她總能以專業又細心的態度協助醫師進行醫療照護，同時也運用同理及傾聽的心，幫助寶寶的父母一同度過難關。

大千健康醫療體系護理部主任解旻容表示，為避免護理人員因工作負荷量而延遲下班，院內全面推展護理資訊作業，同時增加招募病房護佐、工讀生、純白班護理師等，協助臨床護理師功能性的照護工作，來減輕同仁的工作壓力。除此之外，為精進臨床護理師的知識與技能，除了專業護理派外受訓之外，還特與中台科技大學合作，於醫院內辦理護理二技學分班及護理研究所學分班，讓同仁不用舟車勞頓即可就讀。針對護理人力招募更是不馬虎，各項獎助學金、專案計畫或任用獎勵金皆完備齊全，期許更多的護理專業人才可以加入大千，共同守護苗栗鄉親的健康。

苑裡李綜合醫院為了慰勞辛苦的護理人員，今年恢復停辦3年的護師節慶祝活動，以「走過那疫年」為主題，一提到當時疫情最緊張的時刻，護理師們備感心酸，有人遭受異樣眼光，還有人一度認為「我入錯行業了嗎？」終於挺過來，未來將持續守護社區民眾健康。

李綜合醫院擴大慶祝護師節，醫療團隊近百人齊聚參加，活動一開始，現場播放「走過那疫年」影片，內容從疫情開始到結束，各醫療團隊為病患付出的身影，包括穿隔離衣篩檢、大型接種疫苗、視訊看診、民眾送愛心等，讓在場醫療團隊人員點滴在心頭，現場也頒獎給優良的護理人員。

李綜合醫療體系董事長李順安感謝醫療團隊的努力與付出。他強調，李綜合醫療體系年初與台中榮總訂定醫療策略聯盟後，提升了苗栗地區醫療資源不足，未來會更密切與中榮合作，照顧在地鄉親，守護民眾健康。

護理部主任王紅英表示，疫情從2020年1月24日起開始管制，直到今年4月30日結束，經歷過1194天的時間，期間護理人員彼此關懷，加油打氣，她以「出生入死、風雨的日子」形容抗疫的日子，她也深深的一鞠躬，感謝所有護理同仁的協助與辛勞，讓大家一路挺過來。

「我一度懷疑選錯行業了。」專責病房護理長林玉珍說，自己家人因罹患癌症而念護理，入行當護理師15年，沒想到這3年來遇到疫情，在疫情一開始不敢讓小孩老師、同學知道職業，遭受外界異樣眼光，為了保護家人，以醫院為家，只能透過視訊跟小孩聯繫，壓力大到每次掛掉電話後，擦掉眼淚繼續工作，覺得備感心酸。

林玉珍透露，當時醫院收治苑裡第一例病患時，插管時很害怕被感染，因為醫療物資嚴格控管，還有新人擔心染疫被家人要求而離職。身為主管她帶頭抗疫，做好防護措施後採檢，其他同仁覺得「護理長可以，我也可以！」更有自信的對抗疫情，一路走過來，總算挺過風雨時期。

另一位急診護理長詹心怡說，擔任護理師已逾20年，入行時剛好遇到SARS，憑著一股「憨膽」跟著一起做，根本不會畏懼，但是疫情這3年來，卻讓她打擊很大，不僅要面對病患，更要面對當時未知的疫情發展，要顧好病患、注意用藥安全、安撫心情，還要面對咆哮或辱罵，總覺得「不管我做得再怎麼好，病患都不會感謝。」

詹心怡回憶，曾經有一個外傷病患到院前已經停止呼吸心跳，醫療團隊急救到家屬抵達，急救了1個多小時，家屬無法接受、情緒激動，試著安撫對方情緒，無奈遭咆哮「又不是你家死人」，讓她打擊很大。走過疫情，她強調，沒有鬆一口氣的感覺，因為還可能面對突變的病毒，希望病患能給站在第一線的護理人員更多的支持與鼓勵。