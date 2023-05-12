游輝宂今在新北市議會開記者會，展現參選中和區立委的態度，市議員邱烽堯、宋雨蓁也一同站台。（蔡雯如攝）

國民黨新北市第8選區（中和）立法委員黨內初選民調，將在下周登場，市議員游輝宂將對上前立委張慶忠之子張智倫，游今開記者會展現參選態度，面對張在臉書提及中和一席議員有4800萬配合款，若議員辭職，「該席次將直接出缺，不會遞補也不會補選」。游回應，即便選上立委，配合款仍在市府，這不是阻擋他往前走的理由。

游輝宂今在新北市議會開記者會，市議員邱烽堯、宋雨蓁也一同站台，游表示，他過去都是默默做事，但經提醒後，決定展現參選的態度，他在地方服務，深知要爭取更完善的環境和建設資源，唯有透過中央、進入國會方能實現，因此決定投身立委選舉。

游輝宂說，他過去幾年看到中央政府作出關閉中天電視台、疫苗採購護航等弊案，因此他希望進入國會打弊案、監督中央政府、審查政府及各部會預算，禁止中央浪費納稅人的錢，甚至為選舉拿國庫大撒幣，他也會為中和爭取更多的經費、預算和建設。

對於張智倫在臉書稱「地方議員不能少 中和立委多一席」，提出中和少一席議員「將直接出缺，不會遞補也不會補選」，弱化議會力量，減少配合款。游輝宂表示，他可以理解對手不是現任，因此會有這樣的想法，即便他當選立委，配合款都在市府，將有好友幫忙爭取，且在中央爭取的經費更多，隨隨便便都是上千萬元，這不是阻擋他往前走的理由。

游輝宂強調，每個人背後力量都不一樣，但他的體力絕對比對手好，從早上5點走到晚間11、12點，民眾有自由意識會選擇最好的候選人。