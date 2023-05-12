土耳其5月14日大選，新總統誰屬是2023年地緣政治一大要事。現任總統艾爾段掌權21年，但近幾個月經濟滑落與2月強震已撼動他的基礎，民調顯示反對派聯盟很可能勝選。

時代雜誌（TIME）網站指出，今年是土耳其走向共和100週年，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）面臨因民生成本節節高漲、2月土國南部與敘利亞邊境強震造成至少5萬死、300萬人流離失所的眾怒。

艾爾段最大對手是在野陣營共推的候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），後者在民調中一直保持微幅領先，也在競選期間承諾翻轉土國數年以來滑向威權的狀況並恢復法治。

● 艾爾段威權執政逾20年

現年69歲的艾爾段20多年前秉持有效治理的承諾上台，屬保守兼伊斯蘭主義的「正義發展黨」（AKP），是土耳其共和國迄今為止在任最久的領袖。

艾爾段2003年先當選總理，一直擔任到2014年成為總統。2016年一場推翻他的政變失敗後，艾爾段推動憲政公投，將土耳其從內閣制轉為總統制並廢除總理一職。

總理和總統任內，艾爾段一直是個有宗教民族主義傾向和引發對立的威權人物，他將2016年未遂政變歸咎於流亡美國的教士兼商人葛蘭（Fethullah Gulen）策動。政變失敗後土耳其國內打壓異議人士加劇，2016年被「自由之家」從「部分民主」降為「不民主」。

艾爾段這次選前宣布包括免費汽油與行動上網等一系列經濟利多，還出席土耳其首艘航艦下水與首座核電廠（俄國建造）啟用剪綵。他不顧多數經濟顧問反對，貨幣政策走偏鋒以降息應對通膨，去年通膨率一度達85%，遭國際觀察家們譏「艾爾段經濟學」。

● 土耳其甘地 在野共主很可能總統勝選

基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）是中間偏左「共和人民黨」（CHP）黨魁，因曾步行25天、450公里抗議司法不公與當年印度聖雄甘地類似，被土耳其媒體取「土耳其甘地」暱稱。

基里達歐魯這次獲6個政黨組「國家聯盟」（National Alliance）共推，當中包含在歷屆選舉有10%得票實力的親庫德族政黨。有別於艾爾段，74歲的基里達歐魯說話溫和，能凝聚分裂的反對陣營而受讚譽，反對派希望拉下艾爾段恢復內閣制。

他也允諾改革土耳其的金融體制，修復與歐洲的關係吸引外資。

● 民調顯示在野聯盟總統領先 執政黨國會有優勢

根據土耳其的選制，第一輪若無人得票超過50%就得進入第二輪決選。政治分析家們預測5月14日的首輪投票恐無人能過半，很可能會有5月28日的決選。

5月14日當天同時還有席次達600席的國會選舉。根據民調機構Konda最新調查顯示，艾爾段的執政黨以44%支持率領先反對派聯盟的39.9%。

政治新聞網Politicon所做民調顯示，艾爾段首輪得票46%，基里達歐魯可能逼近50%；若進入第二輪，基里達歐魯可望51%對49%擊敗艾爾段。

● 在野勝出 土耳其將轉向親西方

整體而言，「時代雜誌」稱在野聯盟若勝選將為土耳其的民主、經濟乃至外交政策帶來顯著變動。

土耳其目前於北約、俄國、烏克蘭之間走鋼索，艾爾段自詡為俄烏的中間人，軍援烏克蘭卻不制裁俄國；若基里達歐魯上任，北約一員的土耳其可望藉修補與傳統歐盟國家的關係而在俄烏戰爭上靠攏西方立場。

．土耳其加入歐盟進程

若看個別議題，Politico指出在野聯盟有信心，勝選後透過對法治、媒體自由與政治退出司法等自由化改革，屆時能讓土耳其申請入歐盟進程解凍；土耳其入歐談判自2018年即因民主倒退而卡關。

然而就算在野聯盟勝選組成新政府上台，入歐談判重啟仍非易事。政治風險分析公司共同創辦人皮可利（Wolfango Piccoli）指出，在土耳其政治光譜各端，主流心態仍為反西方。

皮可利說：「外交政策將取決於聯盟的一致性。偏偏這個聯盟除拉下艾爾段有共識，其他毫無交集。聯盟各黨議程差異顯著，這會衝擊外交政策。」他認為無論新政府是誰，優先要務應還是內政問題。

．土耳其北約角色

俄國去年2月入侵烏克蘭後，北歐的芬蘭與瑞典打破長年中立申請入北約，土耳其杯葛數月後今年3月30日終於對芬蘭開綠燈，但仍卡住瑞典。

在野聯盟已表示，勝選後會放行瑞典的北約申請，瑞典有可能趕在7月11日北約年度峰會前入會。

土耳其2019年向俄國購買S-400防空飛彈系統後與美國關係急凍，美國憤而將土耳其踢出F-35匿蹤戰機計畫，還制裁土耳其軍工業。在野聯盟也已表明，勝選後盼重回F-35計畫。

．土俄關係與俄烏戰爭

在野聯盟的首席外交政策顧問傑維柯茲（Unal Cevikoz）表示，若由基里達歐魯執政，土耳其仍願繼續在俄烏間扮調人和延長黑海穀物協議，但安卡拉的立場會更反映北約成員的態度。

智庫「卡內基歐洲」（Carnegie Europe）高級研究員、前土耳其外交官歐爾根（Sinan Ulgen）指出，目前土俄關係很大程度是被艾爾段與俄國總統蒲亭間的私交牽著走，這點必須改變。

歐爾根說：「不會有別的土耳其領袖會有像艾爾段這樣與蒲亭密切的關係，肯定會與對方保持距離。這不代表土耳其會同意制裁俄國，應不至於，但無論如何土俄關係會更加透明。」