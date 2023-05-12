鴻海創辦人郭台銘9日爆出「大小姐」擋疫苗一事，暗指是蔡英文總統，不料當晚就有媒體陸續披露一封BNT大股東的電子郵件反擊。對此，台北市議員徐巧芯指出，由於台灣電郵事件鬧得太大，多家媒體都有在討論，現在連BNT高層亦在關切了。對此，PTT鄉民也怒批，「丟臉丟到國外，也害台灣人信用掃地 」

媒體人黃揚明昨（11）日在臉書撰文整理，5月9日晚上8時左右，《ETtoday》率先刊登郭台銘與歐洲友人的電子郵件全文及圖檔，電郵截圖來源為「圖／記者陶本和翻攝」；隨即在當晚9時左右，《鏡週刊》也刊登了這封電郵截圖，來源為「讀者提供」；最後10日一早出刊的《自由時報》同樣刊登了這封電郵截圖，來源同樣為「讀者提供」。

針對BNT電子郵件外流一事，徐巧芯昨晚則在網路節目指出，「今天的凌晨發生一件事，BNT的高層在看國際新聞時，就截圖台灣的政論節目，到處詢問『為什麼這個信件會在外面外流』。且還傳訊息給當初的有關人等，請他們能不能說明一下到底發生什麼情況？為什麼私人信件會出現在媒體上。」徐巧芯還強調，當初政府曾說採購BNT和高端疫苗的資料皆需要保密，但隨著此電子郵件曝光，是不是政府想公布的時候就不用保密，不想公布就說要封存？

PTT鄉民也在八卦版怒轟，「台灣保密標準的滾動式調整笑死 」、「高端就封存30年是吧」 、「有夠丟臉，這就是我國政府」、「黨餵資料給特定媒體也不是第一次了」、「把商業上的私人信件公開是有夠丟臉了」、「造謠什麼?這封信把一切都證實了」、「封存的那些東西怎麼就不會流出來」、「公佈信超丟臉，世界看見台灣」、「每次都有政府的機密會被洩漏給媒體，好巧」