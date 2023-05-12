台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度最佳外援獲獎名單公布，桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德(Dwight Howard)場均貢獻23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻，以31.2超高效率值演出，外加超高人氣加持，奪得傑克丹尼年度最佳外援殊榮。

前NBA球星霍華德(Dwight Howard)，去年底重磅加盟桃園永豐雲豹，隨即掀起「魔獸旋風」，創下台灣職業籃球單場最高一萬五千人進場人數，來台首秀繳出38分、25籃板和9助攻的準大三元數據，更在球隊半場落後多達21分的情況下，率隊逆轉勁敵中信特攻，奪下賽季首勝。

霍華德本季出賽20場，共寫下6次雙20紀錄，尤其下半季3月5日踢館特攻，更攻下鬼神般數據的30分、31籃板，霸氣創下聯盟個人單場最高籃板紀錄。儘管雲豹最終無緣季後賽，但霍華德仍獲得專業籃球記者的青睞，以總分78分壓倒性勝利擊敗同隊的艾夫伯與新北中信特攻艾德，奪得傑克丹尼年度最佳外援殊榮。

2022-23賽季年度最佳外援獎項由傑克丹尼品牌贊助，亦將贈送別具意義的紀念酒予霍華德，美商百富門台灣分公司總經理陳宏瑋表示：「傑克丹尼田納西威士忌為全球最暢銷的美國威士忌，它的受歡迎程度與超人霍華德的高人氣相符！而傑克丹尼近年更與各種流行文化結合，打造不同口味，玩出潮流新高度，值得球迷一同品嚐新滋味。」