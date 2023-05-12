進入首演倒數一個多月緊鑼密鼓的排練，張玉嬿與游安順越演越有心得。（綠光劇團提供）

「台灣第一媳婦」張玉嬿在綠光創藝舞台劇《清明時節》和游安順演出一對8年婚姻遇到外遇考驗的夫妻檔，目前排練了一個半月，兩人都有話要說，游安順：「有時我覺得我應該跟她（張玉嬿）要有一點疏離感，對這個角色我覺得才會有一種往外推。」張玉嬿則表示：「從來沒有合作過，一開始排戲有些陌生，沒安全感，不過排練到現在，在一場最後一頓飯的場景，兩個人在飯桌上感性的對白，突然感受到游安順詮釋丈夫的溫柔，很感動，女主角感受到不曾有過的溫柔。」

經常詮釋感情類型電視劇作品的張玉嬿表示：「原先以為大老婆遇上外遇這樣的角色，之前也在電視劇也演過很多次，應該會比較熟悉。但舞台劇跟電視劇的表現方式完全不一樣，不僅眼神交流，肢體也很重要，也透露吳念真導演時常提醒著：角色的情緒跟張力要讓最後一排觀眾看得到，感覺得到。」

除了在肢體跟聲音表情上做功課，張玉嬿也努力吸收劇本，建構女主角的角色背景。故事背景發生在50年代，當時的婚姻大多是以夫為天，對於老公外遇也選擇隱忍。她回應：「傳統家庭觀念的框架下，被制約的夫妻關係，在外遇這個潘朵拉盒子被打開後，反而在靈魂的差距、思想上的沒有交集，而誤以為這樣就是標準太太的模樣，最後才體認自我的匱乏」，張玉嬿相當疼惜的說：「如果秀卿能多愛自己一點就好了。」

《清明時節》劇組給張玉嬿的慶生驚喜。（綠光劇團提供）

綠光創藝台灣文學劇場經典劇場系列之作《清明時節》為吳念真導演最鍾愛的劇本，這次將四度搬演，除老班底柯一正、張靜之，並加入新面孔游安順跟張玉嬿，在佈景跟音樂上將重新昇華，將帶給觀眾耳目一新的體驗。張玉嬿宣傳時回應：「相當看重這次的演出，這樣的感情結構，感覺還有空間發揮，不同的細節，不同演員詮釋，絕對要對得起「昇華版」的標準。」

游安順一家人與母親合照。（綠光劇團提供）

目前時間都留給排練的她，2日前在排練場上過58歲的生日，當日劇組特地安排慶生橋段送上蛋糕與祝福。崇尚單身的她，目前以家人為重，母親節前夕也將南下與80多歲的媽媽相聚一起度過母親節。而男主角游安順也選擇這個週末跟家人一起團聚，他說道：「媽媽已經失智3年了，一開始輕微，現在越來越嚴重，比較不認得人。過幾天會把媽媽從安養中心接出來，跟從國外回來的家人一起度過。」