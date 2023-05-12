可曾想過，在溪邊釣魚時竟會看到「人的頭顱」！

潘阿愛的棄屍地點(本報資料照)

23年前，一位台中釣客在新社食水嵙溪發現1顆人顱，嚇得趕緊報案，警方隨後打撈到4塊腐腫屍塊，震驚社會。接著到9月21日，台灣發生史上最嚴重的921大地震，重災區就在中部，死傷慘重，國際關注；但誰又能料到，一個月後的10月8日，日月潭漁民竟又在台電發電廠出水口發現「2個漂浮頭顱」！一件前所未見、極其殘忍恐怖的命案終於被揭發。

1999年偵辦該案檢、警回憶說：「是所見過最冷血、凶殘命案！」。台中釣客9月5日發現1顆人顱後，警方打撈到4塊腐腫屍塊；日月潭漁民發現漂浮頭顱後，也打撈到包括2個頭顱等14塊屍塊。

隨後，台中專案小組趕赴南投了解案情。當年偵辦此案的南投地檢檢察官、現為律師王捷拓回憶，那時一度認為屍塊是地震罹難遺體，但越撈越多，全擺在湖邊平台，但屍塊泡水浮腫難辨，法醫相驗初步研判是2人遭分屍，當時相驗裝備簡陋，全身衣物沾染惡臭，他連丟3套，至今印象深刻。另方面，「3顆頭」到底有無相關？檢警一時也無法判斷，比對失蹤人口、齒列及公布復原死者繪圖，則都找不到死者身分。

潘阿愛母女三人先後遭到同居人吳應弘殺害分屍（本報資料照）

就在中、投檢警苦於無法確認死者身分時，一件奇事發生了。偵辦該案的台中縣刑大偵二組組長涂良模有天夢見一位女子「面容慈祥、不出聲地看著我」；涂良模在夢中忍不住問「妳是不是食水嵙溪死者？妳叫什麼名字？」，然而該女子未回覆即滿臉哀容消失了」。已退休多年的涂良模回憶，該女雖僅現身約10秒，但他驚醒後馬上感覺「破案不遠了」。

果然有了闗鍵性的突破！王捷拓說「冥冥之中，盲點迎刃而解」。1名男子慌張來報案說：「妻女3人都失蹤了」，他是潘阿愛的丈夫，住在南投，聽說日月潭發現不明屍塊，擔心妻女不測。經比對DNA鑑定追查，與41歲潘阿愛與她女兒23歲王怡芳、21歲王俞雅相符。至此，檢警連結「3顆頭」關係，完成全案拼圖。

潘阿愛母女三屍命案，家屬（左）痛哭失聲，右圖為嫌犯吳應弘。（資料照）

檢調追查，潘女與47歲計程車司機吳應弘在中市同居多年，2女在南投租屋同住，與吳交情不錯，叫他「叔叔」。潘得知吳劈腿、吳不滿潘以兩人積蓄為女購屋，常起爭執，引發殺機。

吳應弘冷血、凶殘令人不寒而慄，檢警查扣他犯案的菜刀、芭蕉刀外，竟還有電動磨刀機。後來查出，吳應弘於1999年8月22日在住處下藥迷昏潘女，將她綁在船上塑膠袋套頭活活悶死，持刀將遺體支解成21塊，另狠挖出肌肉及內臟剁碎以馬桶沖掉；其它屍塊及食用魚肉同置冷凍庫，魚肉竟照常取用烹食，偵辦警方追問至於是否也食用母女？他靜默不答。

命案第一現場。吳應弘在台中落網後，刑事局鑑識小組漏夜在命案第一現場牆上的「禪定」的月曆標示的日期，仔細推敲吳嫌如何冷靜殺害潘阿愛母女三人的確切時間。(本報資料照)

但冰屍3天後，大樓竟無預警停電，吳應弘見流出屍水、香水壓不住屍臭，他8月31日開計程車載屍塊到新社雙翠樂園，丟進水潭，豈料，屍塊並未深沈潭底，被沖流進食水嵙溪。

潘阿愛的2女多次追問母親下落，吳應弘怕犯行曝光決定滅口，先後在同年9月4日及9月15日將2人騙到台中住處，迷昏丟浴缸溺死後，各支解成12塊、9塊冰存，10月5日再載到雙翠樂園，沒想到，樂園因921地震受災關閉，他驅車轉往潘女老家南投的日月潭丟棄。

事後，吳應弘前後共盜領3人存款200多萬元，買二手車準備逃亡，檢警循線在中市將他拘提到案，吳應弘被捕時，直嗆幹員：「我就是吳應弘」，不但坦承殺人，還酸警方說：「今年沒抓到我，我就要幫母女3人做忌日」。

令人毛骨悚然的是，吳的住處浴室地板、洗臉盆及浴缸的排水孔；計程車後車箱等處都檢測出血跡反應，檢警押解吳應弘重回住處模擬犯罪過程，涂良模赫然發現居家照中的潘阿愛正是「入夢女子」。

檢警專案小組追問為何殘忍分屍？連2女都不放過？吳應弘冷血答覆：「住大樓，電梯、樓梯都有監視器，不分屍，難道要整個扛出去？」、「屍水流出來了，不分屍也不行」，且2女「每天吵著找媽媽，無法處理」。而吳應弘手段凶殘且毫無意，最終遭槍決伏法。