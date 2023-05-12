高雄警方日前查獲余姓、楊姓男子經營海洛因磚分裝廠，查獲海洛因磚、分裝工具等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方日前查獲余姓、楊姓男子經營海洛因磚分裝廠，查獲海洛因磚、分裝工具等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

余姓、楊姓男子落網後依毒品罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方日前查獲余姓、楊姓男子經營海洛因磚分裝廠，查獲11包來自金三角、由毒梟坤沙生產的「雙獅地球牌」海洛因磚，黑市價破2500萬元。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方前年間查獲來自金三角毒梟坤沙生產的「雙獅地球牌」海洛因磚，經近2年溯源，發現33歲余姓、32歲楊姓男子在左營區巷弄民宅經營海洛因分裝廠，日前執行查緝，將2人逮捕，查獲黑市價逾2500萬元雙獅地球牌海洛因磚11塊、散裝海洛因11包、K他命等證物，全案依毒品罪送辦，警方將持續調查、溯源，釐清幕後集團。

橋頭地檢署2021年7月22日指揮高雄市刑事警察大隊、旗山分局前往左營區，查獲綽號「志哥」顏姓男子及張姓女友二人持有5塊雙獅地球牌海洛因磚、1塊小塊海洛因、散裝海洛因毒品11包、大麻等毒品，警方隨後在海洛因磚上，提取到非顏、張的指紋，研判另有其人持有過。

經過警方指紋資料庫比對，確認指紋為余男，且其曾涉嫌販毒，遭判刑10年6個月，但由於後續入監執行未報到，遭雲林地檢署發布通緝，警方研判余男在外逃逸期間，另組販毒集團，從事毒品分裝、走私毒品等事項。

高市刑大偕旗山、岡山、左營分局共組專案小組，經過1年10個月蒐證調查，查出余男在左營區和光街民宅暗藏海洛因毒品分裝工廠，3日見時機成熟，下午起展開查緝行動，當時余男正準備倒車進入民宅車庫，警方趁其不備時將他控制，隨後立即上樓，當時正分裝毒品的楊男一聽警方上樓，想從別處逃跑，但為時已晚，遭到警方迅速壓制在地。

警方在現場查獲11塊雙獅地球標海洛因磚4125.5公克、11包散裝海洛因、安非他命、K他命等毒品，以及研磨攪拌機、壓模機具、油壓器等分裝工具。警方指出，余、楊2人將毒品工廠藏身於市區民宅內，暗自進行加料、加工、壓製、販賣，謀取不法暴利，猶如電影「門徒」翻版。

據悉，雙獅地球標海洛因磚標榜純度99.9％，海洛因磚外包著防水油紙，包裝透明袋上頭還印有「雙獅地球牌」及「一帆風順」字樣，均為金三角大毒梟坤沙生產，余、楊透過管道，以漁船等方式走私來台，每一塊磚黑市價可達250萬，11塊共計逾2500萬元，刑大隊長鄢志豪表示，11塊磚經稀釋後販賣，可供50多萬人吸食，危害社會重大。

據悉，余、楊為國小同學，均坦承有將高純度海洛因磚敲碎加工稀釋並分裝，全案依《毒品危害防制條例》，移送橋頭地檢署偵辦；警方持續調查、溯源，釐清是否有上游幕後集團、流入市面毒品。余已入監執行，楊男3萬元交保。