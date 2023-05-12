權值股部分，台積電(2330)今開低震盪，其後跌幅收斂，拉回平盤附近，最高更是一度站回500元大關，終場收跌0.6%、報在496元；聯電(2303)開低震盪，跌幅多在1%附近跳動；聯發科(2454)午盤後股價由黑翻紅，終場收漲0.75%；鴻海(2317)第二季展望弱於預期，今反應基本面保守，股價收跌2.38%，報在102.5元。

電腦周邊類股今是電子族群中最為亮眼的標的，廣達(2382)法說報喜，盤中亮燈漲停至收盤，睽違2年重回百元俱樂部，宏碁(2353)上漲逾2%，精英(2331)大漲逾5.5%。

今日公布最新MSCI季度調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.83%下調至14.66%，調降0.17%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.78%下調至16.59%，調降0.19%；在「MSCI全球市場指數」權重由1.61%上調至1.62% 調升0.01%。MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增緯創與創意2檔，最新權重將在5月31日收盤生效。創意(3443)今聞訊大漲，漲幅最高逼近6%，緯創(3231)則是開低走高，漲幅一度達6.5%。

非電子股部分，汽車股獲資金簇擁，和泰車(2207)第一季財報助攻，每股大賺9.27元，今帶量衝上破700大關並創下2020年8月以來高價，也帶動汽車族群同歡，光隆精密-KY(4581)、汎德永業(2247)、聯嘉(6288)、三陽工業(2206)漲幅超過2%。堤維西(1522)、裕隆(2201)、英利-KY(2239)、帝寶(6605)等多股齊揚。

分析師表示，台股第一季財報即將在下周5月15日公告完畢，科技產業及消費性產品第一季獲利普遍低於預期，且第二季展望又強度不足，現階段台股在月均線之下，加KD高檔死亡交叉向下、MACD柱狀體再度翻綠，技術面轉弱，短線恐回測3月中及4月中回檔低點的15300左右的點位，宜保守應對。

下周依舊為美國重量級企業財報密集公布期，目前市場預估S&P500企業獲利年減少3.4%，較上周上修1.1個百分點，但獲利低點恐延到第二季。下周也將陸續公布美國零售銷售，大陸固定投資、零售銷售。留意美中零售銷售，將反映H2內需，牽動全球復甦腳步。