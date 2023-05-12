「我媽媽已經不在世了，只能懐念！」；母親節前夕，台中市東勢警分局長林大為於個人臉書發文，感嘆自己很多話想跟媽媽說想跟母親分享，很多幸福美好，但如今母親卻不在人世間；日前分局提前舉行慶祝母親節活動，有人LINE視訊通話，電話那頭大喊「阿母，我愛妳！」讓林大為肯定說，愛就是要即時，而且「愛在心裡口常開」，祝福天下媽媽有個快樂的母親節。

林大為在臉書表示，「媽媽在我工作的第一年就離苦得樂去了，因此每年的母親節心中總有些許遺憾，不能帶著她體驗，更多幸福美好。」、「警察工作更是一份無法經常陪伴家人職業，特別是愛我們，栽培我們長大的母親。」。

母親節將屆，林大為指出，「分局辦一個能夠跟媽媽互動的活動，不管是自拍一段想跟媽媽說的話，或是現場跟媽媽視訊，或是邀請媽媽或太太到現場，親自奉茶餵美食，都是讓媽媽知道我們很愛你們。」

林大為在文末感性地談到，「我們在工作崗位上表現的很好，你們不用擔心，希望你們都能夠健康平安，向你們說聲母親節快樂，辛苦3寶媽愛你喔！」告訴老婆，辛苦了。

在分局的視訊活動，林姓員警以打LINE視訊通話給他百歲人瑞阿嬤，「阿嬤，母親節快樂！」電話中實際表達感謝阿嬤對他兒時的照顧，祖孫情誼深厚令人感動；其他打給媽媽或老婆視訊電話的警察同仁，也趁母親節前夕大方表達心中感謝之意。

母親節慶祝活動還有奉茶跟餵食，有警員帶著他的岳母、女兒與孫子一起共襄盛舉，不管是母親、婆婆、太太或小朋友，在這母親節前夕，大家一同帶著感恩的心奉上一杯茶，並餵食勞苦功高的媽媽與老婆，在感恩儀式中表達自己的心意。