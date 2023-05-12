苗栗縣苗栗市大同國小12日上午10時於苗栗市藝文中心舉辦「苗栗縣大同國小第32屆美術班成果展–動「戊」森友會」開幕茶會，苗栗市長邱鎮軍到場觀賞小朋友精美畫作，並鼓勵小朋友們繼續在美術創作路上發光發熱。
大同國小校長巫明璋表示，這次展覽由苗栗市公所、苗栗市民代表會、苗栗市大同國小共同辦理，期盼透過此次展覽，呈現第32屆美術藝才班教學成果，同時讓市民享受多采多姿的視覺饗宴。
本屆大同國小美術班畢業展延續歷年「主題設計創作」傳統，今年以「動物」為主軸。地球上的動物種類繁多，通常是孩子們創作時最喜愛的主題。於是，小朋友們從五年級開始，擷取動物的造型或意象，透過各種創作媒材、不同形式，在藝術創作中表現動物的寫實與抽象概念。
除了在水墨、設計、水彩、版畫等平面上揮灑，更嘗試將各式各樣的塑膠回收物，拼湊出意想不到的動物造型，更挑戰用紙箱瓦楞紙製作代表每個孩子個別性格的動物浮雕創作。本次展覽期間自5月12日起至5月26日止，展出作品相當多樣有趣，歡迎大家蒞臨觀展，給予學子們支持鼓勵 !
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。