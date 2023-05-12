苗栗市大同國小在苗栗藝文中心舉辦美術班畢業成果展。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大同國小在苗栗藝文中心舉辦美術班畢業成果展。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大同國小在苗栗藝文中心舉辦美術班畢業成果展，苗栗市長邱鎮軍到場觀賞並鼓勵小朋友繼續努力。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市大同國小12日上午10時於苗栗市藝文中心舉辦「苗栗縣大同國小第32屆美術班成果展–動「戊」森友會」開幕茶會，苗栗市長邱鎮軍到場觀賞小朋友精美畫作，並鼓勵小朋友們繼續在美術創作路上發光發熱。

大同國小校長巫明璋表示，這次展覽由苗栗市公所、苗栗市民代表會、苗栗市大同國小共同辦理，期盼透過此次展覽，呈現第32屆美術藝才班教學成果，同時讓市民享受多采多姿的視覺饗宴。

本屆大同國小美術班畢業展延續歷年「主題設計創作」傳統，今年以「動物」為主軸。地球上的動物種類繁多，通常是孩子們創作時最喜愛的主題。於是，小朋友們從五年級開始，擷取動物的造型或意象，透過各種創作媒材、不同形式，在藝術創作中表現動物的寫實與抽象概念。

除了在水墨、設計、水彩、版畫等平面上揮灑，更嘗試將各式各樣的塑膠回收物，拼湊出意想不到的動物造型，更挑戰用紙箱瓦楞紙製作代表每個孩子個別性格的動物浮雕創作。本次展覽期間自5月12日起至5月26日止，展出作品相當多樣有趣，歡迎大家蒞臨觀展，給予學子們支持鼓勵 !