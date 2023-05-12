100噸級巡緝艇「海雄艇(CP-10006)」今日交船。（洪靖宜攝）

財政部關務署委由台船公司新造100噸級巡緝艇「海雄艇(CP-10006)」今日交船，高雄關轄區水域自嘉義縣以南至台東，還有澎湖列島及金門地區，範圍廣闊，加上近年私梟走私形態推陳出新、複雜多變，為此新建造巡緝艇除具備高速度、高耐波力、高續航力及節省燃料費，更配備了先進的監控偵查系統及夜視系統，以有效掌握走私狀況。

「海雄艇(CP-10006)」為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」中，委託台船公司建造4艘100噸級巡緝艇中的最後1艘，12日進行交船典禮，中台船公司董事長鄭文隆將CP-10006巡緝艇模型移交給高雄關關務長陳木榮，由行政院院長陳建仁見證。

台船公司鄭董事長表示，海雄艇於2022年2月開工，同年6月安放龍骨，11月命名下水，今日正式將海雄艇交付予關務署高雄關。艇船型設計，為下鋼上鋁之結構，輕量化船舶又兼具船舶結構強度，全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節，蒲氏風力3級以下(含)時船速可達30節，人員配置30員。相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。

高雄關轄區水域自嘉義縣以南至台東、澎湖列島及金門地區，沿途包含安平港、興達港、高雄港、小琉球、綠島等，其中大小漁港星羅棋布、溪流河川出口遍布，近年私梟走私形態推陳出新、複雜多變，為此新建造的巡緝艇除具備高速度、高耐波力、高續航力及節省燃料費等特點外，更配備了先進的監控偵查系統及夜視系統，以有效掌握走私狀況、保護值勤同仁安全及守護國境邊境第一道防線，杜絕海上走私及增強查緝效能。