獨家》中和傳黑幫當街持槍擄人 警方回應了 14:182023/05/12 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和日前驚傳持槍擄人案件。示意圖。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區橋和路近日傳出持槍擄人事件，據悉，雙方都是有黑道背景，所幸被擄人士最後平安獲釋，雙方已私下解決，但消息傳出後地方民眾仍憂心忡忡「當街持槍擄人太嚇人！」。 對此，中和警分局表示，並未接獲報案，同時已調閱相關監視器調查。 高雄男當街秀「翹孤輪」離譜行徑遭拍下 下場慘了 美國華府驚傳槍響！8人中彈 一傷者年僅12歲 議員爆新北N號房 侯友宜：破案是我們的職責 #持槍 #擄人 #未接獲 #報案 #新北市中和區 也許您會感興趣 推薦閱讀 品觀點｜史上最慘烈警匪槍戰 2千發子彈圍捕「惡龍」 17:502023/04/21 社會 新北23歲女報案遭性侵 隔日失聯「3天後成冰冷浮屍」 09:262023/04/27 社會 高雄通資電軍營區施工意外！工人遭高壓電擊送醫救回一命 13:492023/05/12 社會 勸募糾紛竟變當街擄人警擴大偵辦拘提6人到案 18:102023/05/05 社會 新北再傳槍響！少年朝當鋪連開51槍 犯後自行投案 12:412023/04/20 社會 23歲女子遭性侵 報案後竟成浮屍 母親堅稱「不小心落水」 11:332023/04/28 社會 新北重大槍擊！土城當鋪遭長槍掃射51槍 少年槍手攜槍投案 12:052023/04/20 社會 手機鏡頭保護貼貴80元 她砍價被罵這三字怒報案 11:042023/04/27 社會 欠債被逼開人頭帳戶 大呼「我被他押著！」獲救 警霸氣逮人 11:222023/04/24 社會 嘉義狠父砍殺妻兒後報案「兒輕生」 自己竟「高處墜樓慘死」 10:072023/04/21 社會 男不斷近距離拍Showgirl 她PO文怒嗆：展場蟑螂打不完 17:332023/04/15 社會 老婦獨攀鳶嘴西稜迷途 老公林道賞鳥急報案求援 08:502023/04/15 社會 曾持槍被逮！毒品通緝拒檢狂撞警車 警狂開7槍破窗逮人 07:352023/05/12 社會 彰化男久病又失業開車入山 警破窗即刻救援 12:522023/04/13 社會 婦匯款見警大喊「沒事」 無法出金回頭報案已投上百萬 10:402023/05/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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