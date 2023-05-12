新北市中和區橋和路近日傳出持槍擄人事件，據悉，雙方都是有黑道背景，所幸被擄人士最後平安獲釋，雙方已私下解決，但消息傳出後地方民眾仍憂心忡忡「當街持槍擄人太嚇人！」。

對此，中和警分局表示，並未接獲報案，同時已調閱相關監視器調查。

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