掛註銷車牌上路白車狂飆躲盤查，警追5公里起出毒品吸食器。

南投市街頭上演警匪追逐！南投縣38歲陳姓男子駕駛白色轎車11日深夜10時許行經南投市復興路，發現巡邏警車靠近，因為車上有毒品吸食器、偽造車牌等物品，心虛重踩油門逃逸，兩車展開追逐，逃了5公里仍被警車超前、衝撞攔下，他被依涉嫌偽造特種文書、毒品危害防制條例、妨害公務罪偵辦。
警方指出，南投派出所警員周亮瑋、陳韋佐昨深夜發現陳姓嫌犯駕駛註銷車牌的白色轎車，準備上前盤查，對方卻開車逃逸，立即通報警網展開攔捕，兩車沿著復興路轉中興路高速追逐，最後警車加速衝撞攔截下白車，乘客座警員還一度受困。
陳嫌遭攔下，仍不願亦下車，警方踹車門並大喊：「下車！」最後破門逮補陳嫌，在其車內起出毒品吸食器、偽造車牌等物品，全案依涉嫌偽造特種文書、毒品危害防制條例、妨害公務罪偵辦，並深入追查陳嫌是否涉及其他案件。
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