有外國媒體報導臺灣為行人地獄，為維護行人安全，屏東分署長楊碧瑛指示自今年2月起開始實施禮讓行人專案，就受理的未禮讓行人案件加強執行力度，也呼應甫修正道路交通管理處罰條例執法目標，以洗刷臺灣「行人地獄」困境。

根據統計，屏東約有55件未禮讓行人裁罰案件，其中已有12件完全清繳，有近3成因這一波扣押存款、薪水的強制執行而繳清，另一些因名下無所得亦無財產，經執行人員現場訪查或電話催繳後，也把罰單繳納完畢。

但有位小吃店老闆去年1月開車行經潮州圓環要轉彎時，沒有暫停禮讓行人優先通行，經潮州分局舉發後，屏東監理站開罰2600元，男子未繳納罰單，案件移送屏東分署執行，男子不予理會，分署日前即刻核發扣押存款命令，通知男子交出違規車輛，拍賣抵償罰單，嚇得他趕緊繳清全部交通罰款。

屏東分署表示，希望藉由此次專案，呼籲大眾不再漠視行人權益，不論未禮讓行人案件違規地點是在屏東縣境或外縣市，案件只要移送至屏東分署，都將繼續強力執行，共同守護國人平安走路的權利。