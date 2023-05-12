衛冕軍勇士系列賽仍以2比3暫時落後湖人，卻在關鍵時刻遭遇重大危機，根據勇士記者史萊特（Anthony Slater）報導，明星小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）因為左肋軟骨骨折，對陣湖人的G6被列為出戰成疑（Questionable，出賽機率50%）的狀態。
威金斯身體素質極佳，被賦予主防詹姆斯（LeBron James）的重要任務，但多次和「生化人」詹皇肢體碰撞下來，身體也有些吃不消，史萊特今（12日）在推特發文，表示威金斯因遭逢傷勢，不確定能否出席系列賽G6。對於已經陷入絕境的勇士無疑是雪上加霜。
史萊特隨後曬出威金斯受傷影像，疑似與詹姆斯爭搶籃板時所造成，威金斯雖然還是留在場上，但跑動起來相當痛苦，也不斷摸著自己的左腹，在比賽剩下2分多鐘時才被換下場休息，威金斯切入爆發力強，也有頂尖防守能力，攻防兩端都能帶給勇士幫助。
「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）G5遭擊中臉部，當下立即退場接受治療，不過湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今表示，一眉哥並無觸發腦震盪協議，也代表湖人將以完整主力出席G6，沒人想像的到，威金斯的傷勢比一眉哥更嚴重。
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