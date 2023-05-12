Andrew Wiggins appeared to first show rib discomfort after this box out crack of LeBron James in the middle of the fourth quarter. Kept grabbing at his ribs the next few minutes. Costal cartilage fracture. His Game 6 status is in question.



Here is a look. pic.twitter.com/9CDwETFvrJ — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 12, 2023

衛冕軍勇士系列賽仍以2比3暫時落後湖人，卻在關鍵時刻遭遇重大危機，根據勇士記者史萊特（Anthony Slater）報導，明星小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）因為左肋軟骨骨折，對陣湖人的G6被列為出戰成疑（Questionable，出賽機率50%）的狀態。

威金斯身體素質極佳，被賦予主防詹姆斯（LeBron James）的重要任務，但多次和「生化人」詹皇肢體碰撞下來，身體也有些吃不消，史萊特今（12日）在推特發文，表示威金斯因遭逢傷勢，不確定能否出席系列賽G6。對於已經陷入絕境的勇士無疑是雪上加霜。

史萊特隨後曬出威金斯受傷影像，疑似與詹姆斯爭搶籃板時所造成，威金斯雖然還是留在場上，但跑動起來相當痛苦，也不斷摸著自己的左腹，在比賽剩下2分多鐘時才被換下場休息，威金斯切入爆發力強，也有頂尖防守能力，攻防兩端都能帶給勇士幫助。

「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）G5遭擊中臉部，當下立即退場接受治療，不過湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今表示，一眉哥並無觸發腦震盪協議，也代表湖人將以完整主力出席G6，沒人想像的到，威金斯的傷勢比一眉哥更嚴重。