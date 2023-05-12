香港影星錢小豪出席紅心字會公益活動（紅心字會提供）

港星錢小豪，12日來台擔任紅心字會公益大使，一早前往信義老人服務中心，找來好友草爺、郭鬼鬼一起陪伴長者們歡度母親節，郭鬼鬼為了自證是錢小豪粉絲，特別扮裝「爆乳道士」致敬曾演出一系列殭屍片的錢小豪，讓錢小豪眼睛不知道放哪裡。

郭鬼鬼（左起）、錢小豪出席紅心字會公益活動，郭鬼鬼以爆乳道士裝給錢小豪驚喜（紅心字會提供）

錢小豪（左起）、草爺，倆人出席紅心字會公益活動（紅心字會提供）

錢小豪以往一年至少來台灣一次，非常關心台灣的時事，若是有地震還會馬上聯繫在台灣的草爺，詢問近況。這是他在疫情後首度來台，他非常想念在台灣的許多長輩，就算來不了也會傳訊息關心大家。「常常問候，彼此保持一份關心。」

提到已經出道的大兒子龐景峰，之前倆人有去小琉球浮潛，度過了歡快的父子時光，錢小豪提到兒子十分感慨，說沒在兒子小時候多花時間跟他相處，倆人一直到前幾年來台灣才真正建立關係，是倆人第一次參與戶外活動，龐景峰還趁勢親了爸爸一下。

碰上疫情，錢小豪說這些年爸爸失智的情況更嚴重了，擔心父親在飛機上會突然情緒不穩定，所以就只能開車帶他去一些香港的離島、郊外走走渡假，「父母親年紀大了，會把握住能跟他們在一起的時間，不想要將來會有遺憾」。他也說，要照顧好失智長輩，是很不容易的，需要很大的耐心與愛心，因此很敬佩紅心字會的工作人員。

日前過世的吳耀漢與錢小豪以前合作過幾部電影，錢小豪也說兩人之間有一定的革命情感，之前雙方在一個電影場合有碰面，直說：「吳耀漢是個健談的人」，也遺憾的說吳耀漢當時已經開始洗腎，比較少出現在幕前，「現在我也60歲了，看得比較明白一點，離開去一個比較沒有痛苦的地方比較好一點。」

郭鬼鬼此次以之前穿去南美館殭屍展的「火辣道士袍」現身，爆乳套裝十分吸睛，讓錢小豪虧她：「開心嗎？親一下嘛！」，讓她當場相當害羞，提到錢小豪往年的作品，草爺笑說：「我媽是錢小豪的粉絲，結果現在我都長這麼大了！」，郭鬼鬼則補充：「那時候我大概還在上輩子」。

由於母親節將至，錢小豪當場問郭鬼鬼「你什麼時候當媽媽？」讓她反問「你在揪我嗎！」爆乳的她更笑說「我還沒當媽媽已經當奶奶了！」貼心的他們，最後準備了康乃馨花束，讓爺爺、奶奶們感覺相當窩心。