根據網站顯示，Model S和Model X所有車型調漲1,000美元，而Model Y所有車型調漲250美元。與上一次調整後的價格相比，漲幅介於0.5%～1.1%。

這是自特斯拉上一次在4月19日調降部分車型在美國的價格以來，第二次調漲Model S、X和Y在美國的價格。但自5月初開始漲價以來，特斯拉最便宜的車款Model 3價格沒有變動。

為了推升銷量，特斯拉自今年1月起開始在全球大降價，光是在美國就降價了6次。執行長馬斯克曾經表示，公司願意為了銷量犧牲利潤，但可以的話也希望把價格再調升回來。

在周四調漲價格後，Model S和Model X基本款在美國的價格仍比年初便宜16%和19%，而Model Y Long Range價格則比年初便宜約23%。

此外，特斯拉宣布其日本分支自周五起開始接受對Model S和Model X的下單。