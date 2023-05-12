台中慈濟醫院「自動調配藥櫃」在急診室正式上線，放置急診常用藥品，護理人員可在3到5分鐘內取出藥品即刻處置，大幅縮短治療時間，更能提高病人安全品質。急診護理長廖宜芸說，藉由智能科技把關取藥機制，降低人為疏失，護理人員就能更專注照顧病人。

「醫生，我好痛！」、「我孩子高燒不退，能不能快一點！」患者到急診救治，病人及家屬的心情如熱鍋上螞蟻。急診治療區到藥局領藥窗口雖距離不遠，但每趟往返花費的時間，病人感覺還是太慢了。醫院改善取藥流程，急診室引進自動調配藥櫃，放置常用藥品。

台中慈濟醫院指出，目前醫生看診完，處方訊息直接傳到藥局，藥師只要一鍵確認，急診室護理師就可直接在自動調配藥櫃取藥、給藥。廖宜芸護理長是第一線急診人員，他表示使用自動調配藥櫃後，每位病人大約可節省15到20分鐘等候時間。

藥學部藥劑科主任李雅蓁表示，傳統給藥流程，藥師必須在短時間內處理好藥品，再由傳送人員送回急診護理站，除影響藥事服務品質也影響病人的就醫品質。「自動調配藥櫃提供一種新思維的取藥模式。」

李雅蓁說，自動調配藥櫃採一藥一格儲存方式，由系統自動管控。系統會依據醫囑的處方內容，管控每一項藥品使用，讓護理人員只能取得當次藥師完成審核的藥品。不僅可以確保病人及時取得所需的藥品，同時具有覆核和管理機制，確保護理人員即時且正確取得藥品。

台中慈濟醫院致力於提供病人「安全、可靠」的醫療服務，自動調配藥櫃於急診室上線後，不僅提高藥品管理水平，更能保障病人用藥安全，讓病人不再苦等，護理人員也能更專注於照護病人。