華山基山會在後龍鎮公所舉辦歡度母親節，後龍鎮長謝清輝祝賀全體母親平安喜樂。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基山會在後龍鎮公所舉辦歡度母親節，後龍鎮長謝清輝祝賀全體母親平安喜樂。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基山會在後龍鎮公所舉辦歡度母親節，小朋友祝賀全體母親平安喜樂。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

母親節將至，華山基金會12日上午於後龍鎮公所，舉辦溫馨母親節活動，邀請高齡108歲的翁奶奶到場，身為資深媽媽的她，一生為子女勞心勞力，為家庭付出，華山特獻上康乃馨及蛋糕，祝賀她母親節快樂。後龍鎮長謝清輝、後龍百姓公主委李長峰等，到場肯定華山弱勢長輩服務，一同陪伴老寶貝歡度佳節。

住在後龍鎮的108歲的翁奶奶，是目前苗栗縣最高齡人瑞，華山服務的過程中感受到奶奶的樂觀開朗，活動當天除了暢談長壽之道，笑談過往生活點滴，更獻唱經典老歌，慈祥的笑容散發母愛的光輝，旺盛的生命力，激勵現場其餘長者。鎮長謝清輝表示：「母親節前夕，我們獻上最深的祝福，感謝今天到場的長輩對社會的貢獻，祈願這些老寶貝們永保健康幸福，並邀請大家關心家中長者，一起助老敬老，加入愛老人的行列。」

華山基金會目前在台澎金馬設有近400個社區愛心天使站，服務約3萬位弱勢長輩，現正發起2023「愛老人 端午動起來」公益行動，目前苗栗地區服務超過1000名勢長輩，邀您支持「幫助一個站，守護100位孤老」，每月1250元或一年15000元，鄉親助鄉親，長輩就安心。愛心電話：037-373-627杜小姐。