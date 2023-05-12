6歲以下幼兒也有次世代疫苗可打了！疾病管制署今天表示，13萬劑幼兒莫德納次世代疫苗已完成封緘檢驗，自5月16日起提供接種，但僅限「接種莫德納基礎劑」的6個月到6歲幼兒，另開放「接種BNT基礎劑」的5到6歲幼兒可混打。

疾管署表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已於3月22日專家會議決議，針對滿6個月到未滿6歲、曾接種2劑莫德納基礎劑的幼兒，可追加接種幼兒莫德納次世代疫苗，但針對先前接種BNT基礎劑的幼兒，暫不開放混打。

疾管署發言人羅一鈞說明，由於相關文獻資料尚未齊全，原則上不開放接種BNT基礎劑幼兒混打莫德納次世代疫苗，但經專家決議，同意開放5到6歲幼兒混打，包括曾接種BNT基礎劑或追加劑者在內。

目前國內共取得13萬劑幼兒莫德納次世代疫苗，5月16日起提供接種。羅一鈞表示，以6個月到6歲莫德納第2劑接種人數推估，目前國內有13.4萬人符合次世代疫苗接種資格。

疾病管制署呼籲，本次為首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統（https://gov.tw/CFL），藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。