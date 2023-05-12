新北市消保官針對市售8款滴雞精檢測，皆無食安疑慮，但「活沛多熬雞精」、「娘家常溫滴雞精」2款的成分標示不符規定。（新北市法制局提供）

新北市消保官針對市售8款滴雞精檢測，皆無食安疑慮，但「活沛多熬雞精」、「娘家常溫滴雞精」2款的成分標示不符規定。（新北市法制局提供）

14日就是母親節，不少子女選擇滴雞精做為孝親禮物，也是不少新手媽媽坐月子的營養補充品，新北市消保官針對市售8款滴雞精並委託台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢測，檢測結果所有產品均未檢出四環黴素或氯黴素等動物用藥及塑化劑，無食安疑慮，但「活沛多熬雞精」、「娘家常溫滴雞精」2款的成分標示不符規定，消保官已請相關主管機關依法處理。

消保官表示，「包裝食品營養標示應遵行事項」規定營養標示值得容許誤差範圍為正負20％，且食安法第28條規定食品包裝的標示不得有不實、誇張或易生誤解情形，但有2款滴雞精的成分標示誤差較大。

其中「活沛多熬雞精」的蛋白質含量（每100毫升3.8公克）未達標示含量（每100毫升5.2公克）的80％，而鈉含量（每100毫升56.8毫克）則超過其標示含量（每100毫升21毫克）達170％；「娘家常溫滴雞精」的蛋白質含量（每100毫升6.5公克）未達標示含量（每100毫升8.6公克）的80％。

消保官進一步指出，滴雞精性質屬農產品，因每批雞隻生長狀況不同，影響產品營養成分，目前市售產品多為代工廠製造，呼籲業者應落實自主管理，定期確認產品品質，以確保商品標示與實際內容相符，以維護消費者權益。

消保官提醒，雞精或滴雞精含有蛋白質、支鏈胺基酸、普林、鉀、磷、鈉等，對於有高尿酸血症、痛風、慢性腎臟病或高血壓等特定疾病的消費者，仍應謹慎注意。