政大傳播學院與Meta今（12）日宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，這是臺灣第一所大學與Meta的XR合作計畫，對臺灣的高等傳播教育具有指標意義。該實驗室將配置20臺Meta Quest 2 VR頭戴式裝置，提供全方位的沉浸式體驗，包含擴增實境、虛擬實境、混合實境，為政大傳播學院XR科技相關研究與課程發展，提供完善的基礎設施。

校長李蔡彥表示：「很榮幸見證政大與Meta的合作，也很高興政大在數位科技領域上更加成長。」他提及，身為XR領域的學者，透過與Meta團隊、傳播學院教授的交流中，自己學到許多新的知識。

Meta 臺灣暨香港總經理同時也是政大傑出校友潘先國表示：「 Meta 自去年 5 月臺灣成立全亞洲第一座『元宇宙 XR Hub』後，便持續投入相關資源於臺灣的 XR 人才培育，包括成立元宇宙培訓學院、舉辦 AR 黑客松競賽等，讓創作者互相切磋、交流，激發出許多創作火花。今日 Meta 再與政治大學合作，將 XR 人才教育深入校園扎根，藉此幫助學子發展 XR 相關研究，儲備創新能量，為產業注入活力。」

政大傳院研究中心主任施琮仁表示，非常榮幸能夠與Meta在「傳播學院XR 中心實驗室」的建立上攜手合作。這將為學生、教師和產業界帶來很多機會，期待與Meta繼續開展更多的合作項目和計畫，為臺灣和全球的XR產業貢獻更多的力量。

Meta 亞太區公共政策副總裁 Simon Milner、亞太區公共政策計畫及政府事務推廣董事總經理 Beth Ann Lim、臺灣公共政策總監陳奕儒皆到場，均表達對於本次產學合作之重視。

除了建置實驗室，為支持學生投入科技領域範疇的研究，政治大學也與 Meta合作設置研究獎學金，鼓勵元宇宙、人工智慧或社群平臺相關研究，研究主題涵蓋政策、科技治理、永續發展等面向。獎學金分為學位獎金和論文獎金，每年獎助兩名碩士生完成碩士學位，每人可獲得新臺幣20萬元，並鼓勵碩、博士生於國際研討會及優良期刊發表論文，增加相關研究的能見度以及學術影響力。政大傳播學院是Meta目前在臺灣唯一提供獎學金的機構。

此外，傳播學院和Meta還將合作開設新興互動科技與數位內容傳播的理論與實務課程，邀集Meta內部講師或各界專家講授新興互動科技趨勢、應用、法規、設計等各種不同面向的主題。課程旨在讓學生了解最新的技術和應用，並將其應用到實際場景中，進而培養新興互動科技研究人才，作為推廣新傳播科技的種子教師。