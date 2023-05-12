苗栗縣衛生局與頭份市衛生所12日安排長輩在日新茶園體驗製茶。（頭份市衛生所提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣衛生局與頭份市衛生所12日安排長輩在日新茶園體驗製茶。（頭份市衛生所提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣衛生局與頭份市衛生所12日安排長輩在日新茶園體驗製茶。（頭份市衛生所提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣衛生局與頭份市衛生所12日安排長輩在日新茶園體驗製茶。（頭份市衛生所提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所，為老輩重啟「有為老化」的生活，12日上午安排長輩到頭份市日新茶園體驗製茶程序中的焙火、包裝，參加長者在家中晚輩的陪同下，透過共同焙茶凝聚祖孫情感「憶」起走出戶外。讓長輩享受一個難忘的焙茶經驗。

頭份市衛生所主任徐春仕表示，因應超高齡社會來臨，醫療水平提升，國人平均壽命提高，如何提升長者健康，必須重視慢性疾病及代謝症候群相關問題，其中失智症是容易被忽視的疾病，通常病程為緩慢進行，因此較難發現，若前期沒有積極採取預防，將會嚴重降低晚年的生活品質。

尤其台灣已邁入高齡社會，失智人口逐年增加，依衛生福利部委託台灣失智症協會進行失智症流行病學調查結果，以及內政部民國人口統計資料估算，65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。

由於目前失智症無法治癒，只能透過藥物及非藥物治療來延緩疾病。當長輩記憶被抹去，原本熟悉的日常活動或回家之路，變得困難重重時，此時的醫療介入就太晚了，若在初期出現失智症表徵時就積極介入，就能延緩疾病惡化，提升生活品質。

頭份市衛生所將整合所轄各機關、社區夥伴們共同以失智友善「希望行動＋1」，傳達失智者及其照顧者處境，關注且發揮友善精神，共同營造失智友善安全的社區，呼籲全民一起預防及延緩失智。