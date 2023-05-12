台東去年移植的數十棵菩提樹，經過數月，樹身呈灰色，毫無生氣。（蔡旻妤攝）

台東縣政府去年8月施作四維路道路改善工程，總共移植數十棵40年菩提樹至外環道，並保證有9成會存活。台東縣議員黃治維今天現勘並指出，以現況來看，樹已全面死亡，痛批根本是菩提樹墳場。

台東去年移植的數十棵菩提樹，經過數月，樹身呈灰色，毫無生氣。（蔡旻妤攝）

因道路改善工程，台東縣政府去年以根系破壞道路為由，將四維路分隔島上已有40多歲的數十棵菩提樹移植，由於未斷根就移植，當時外界批評手法太粗暴，這些樹恐怕難以存活。

台東去年移植的數十棵菩提樹，經過數月，樹身呈灰色，毫無生氣。（蔡旻妤攝）

議員黃治維去年底質詢時任台東縣政府建設處長許瑞貴，許表示，菩提樹容易存活，信誓旦旦保證，移植後，存活率可達9成以上。

台東縣議員黃治維批移植手法粗暴，根本是「菩提樹墳場」。(蔡旻妤攝)

然而才經過半年，黃治維今天在台東縣議會表示，這些樹木幾乎全面死亡，「說好的菩提公園，成了菩提墳場」。

依據台東縣行道樹管理自治條例，移植單位應負責澆水、病蟲害防治等相關撫育工作至成活，至少1年。對此，黃治維表示，會要求縣府對廠商求償。

不過台東縣政府建設處長蔡勝雄回應，當時的工程合約並未訂定移植存活率，恐難以求償，會加以檢討，未來對樹木移植也會更加注意。