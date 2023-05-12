高雄余姓女子和先生邵姓男子經營中古車行周轉不靈、欠下大筆債務，2人竟想騙余父的錢財還債，傳訊佯稱被綁架，沒想到警察真的來救人，還查出2人涉嫌把房產權狀抵押給債主卻謊報遺失、申請補發。高雄地院依偽造文書罪，判余女拘役50天，可易科罰金，可上訴。

2020年11月，余女和先生經營中古車行周轉不靈，拿出名下的房產權狀做為抵押品，向陳姓債主借到150萬元資金。為了拿到更多的資金，2人甚至把歪腦筋動到遠在台北的余父親，2人故意傳送「我被限制」、「遭人關在房間内」等假訊息，嚇得余父趕緊報警求助。

北部的警方追查下，發現余女和邵男的手機定位出現在高雄市三民區，委請鼓山分局派員警到現場「搶救」，沒想到到現場，才發現余女和邵男根本平安無事，2人看到警察真的找上門，第一時間還謊稱「逃出綁匪的控制、重獲自由」，純粹是與債主協商還款事宜，並未遭債主毆打或遭限制行動。

警方深入調查，發現余女和邵男還拿房產權狀抵押給陳姓債主，又跑到地政事務所向承辦人員謊報權狀遺失，順利申請補發新狀，被依偽造文書罪送辦。

高雄地院審理時，余女2人辯稱，他們跑去申請補發房產權狀，是用來應付債主。法官審酌2人假綁架的戲碼，認為2人證詞前後不一，不採信說詞，最後依偽造文書罪判余女拘役50天，得易科罰金，可上訴。